Banche imprese e governo | l' Italia è in salute

Una recente analisi rivela che il settore bancario italiano ha visto un aumento dei prestiti alle imprese, grazie a una maggiore fiducia nel mercato. La ripresa economica, spinta dalla crescita delle esportazioni, ha contribuito a rafforzare la stabilità finanziaria del Paese. Le aziende hanno iniziato a investire di più, sostenute da tassi di interesse favorevoli. Le autorità continuano a monitorare attentamente questi segnali di ripresa, mentre gli operatori attendono nuovi sviluppi.

Le sfide che l’Europa si trova ad affrontare investono direttamente l’economia italiana, profondamente integrata nelle catene del valore europee ed esposta alla domanda estera. A queste si sommano fattori interni e nodi strutturali ben noti. Nonostante l’instabilità internazionale, che ha frenato le esportazioni di beni, nel 2025 il PIL italiano è cresciuto per il quinto anno consecutivo, dello 0,7 per cento. Dopo una prima metà dell’anno caratterizzata da volatilità, l’attività si è rafforzata negli ultimi due trimestri, sostenuta dalla domanda interna, in particolare dagli investimenti. Dal 2020 il PIL è aumentato in linea con l’area dell’euro e a ritmi superiori a quelli del decennio precedente la pandemia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Banche: Abi, a dicembre prestiti a imprese e famiglie a 1.294 mld (+2,3%)A dicembre, i prestiti erogati da banche a imprese e famiglie sono aumentati del 2,3% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un totale di circa 1.

Panetta: "Banche più solide siano sostegno alle imprese"Il settore bancario italiano si rafforza grazie a una maggiore solidità, che garantisce stabilità alle imprese del paese.

Argomenti discussi: Il conto salato del Fondo di Garanzia: quando a pagare sono sempre le imprese (di Confimi Industria); Bollette, il bluff del decreto: lite su banche e bonus miseri; Il premio aggiuntivo delle banche al Fondo PMI 2026 può cambiare i costi per le imprese; Banche e criptovalute, verso nuovi modelli: cosa ci aspetta.

VERSO IL DECRETO BOLLETTE/ Il patto governo, banche e imprese che può salvare industria e conti pubbliciOggi verrà approvato il Decreto bollette. Non sembrano esserci molte opzioni per ridurre i costi energetici delle imprese ... ilsussidiario.net

Bollette, governo Meloni pronto a varare il decreto nonostante i dubbi di BruxellesIl decreto atteso in Cdm per il via libera: restano le perplessità della Commissione europea sulla revisione del meccanismo di tassazione delle emissioni di Co2 ... milanofinanza.it

#Bankitalia Indagine sul credito bancario - Principali risultati per le banche italiane 4°trim2025 invariati i criteri di offerta sui prestiti alle imprese e alle famiglie per i mutui; lievemente irrigiditi quelli per il credito al consumo lieve aumento della domanda di x.com