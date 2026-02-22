Banche imprese e governo | l' Italia è in salute

Una recente analisi rivela che il settore bancario italiano ha visto un aumento dei prestiti alle imprese, grazie a una maggiore fiducia nel mercato. La ripresa economica, spinta dalla crescita delle esportazioni, ha contribuito a rafforzare la stabilità finanziaria del Paese. Le aziende hanno iniziato a investire di più, sostenute da tassi di interesse favorevoli. Le autorità continuano a monitorare attentamente questi segnali di ripresa, mentre gli operatori attendono nuovi sviluppi.

Le sfide che l’Europa si trova ad affrontare investono direttamente l’economia italiana, profondamente integrata nelle catene del valore europee ed esposta alla domanda estera. A queste si sommano fattori interni e nodi strutturali ben noti. Nonostante l’instabilità internazionale, che ha frenato le esportazioni di beni, nel 2025 il PIL italiano è cresciuto per il quinto anno consecutivo, dello 0,7 per cento. Dopo una prima metà dell’anno caratterizzata da volatilità, l’attività si è rafforzata negli ultimi due trimestri, sostenuta dalla domanda interna, in particolare dagli investimenti. Dal 2020 il PIL è aumentato in linea con l’area dell’euro e a ritmi superiori a quelli del decennio precedente la pandemia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

