Banca Annia non sbaglia un colpo | schiantata anche Brescia

La vittoria della Banca Annia Padova Woman contro Brescia deriva dalla loro strategia efficace in campo. La squadra ha dominato la partita grazie a un servizio potente e a un’ottima difesa. Brescia ha tentato di reagire, ma le padovane hanno mantenuto il controllo del gioco dall’inizio. La differenza si è vista anche nei contrattacchi, che hanno messo in crisi le avversarie. La squadra continua a sorprendere con prestazioni convincenti e convincenti.

Il campionato di volley femminile di serie B1 ha una sola grande padrona: la Banca Annia Padova Woman. Contro Brescia arriva a domicilio la sedicesima vittoria consecutiva su altrettante partite giocate. Contro la Promoball Sanitars Brescia è anche l'occasione di vedere in campo giocatrici che nel corso della stagione hanno avuto meno spazio. Vincenzo Rondinelli manda così in campo Marinucci, Venturi, Silotto, Callegaro e Zampi, oltre a Sgherza. Finisce 3-0 con Brescia che comunque lotta in tutti e tre i parziali. A fine partita ci sono sette muri (tre di Marinucci) e cinque ace (tre di Wabersich) per la Banca Annia, con la stessa Wabersich top scorer con 16 punti e Pasa in doppia cifra con dieci. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Banca Annia, sabato al PalAntenore arriva BresciaLa Banca Annia ha vinto sabato scorso contro Brescia, confermando la sua imbattibilità con la quindicesima vittoria consecutiva in campionato. Leggi anche: Anche Banca Annia pensa alla Città della Speranza: donati oltre 61mila euro Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Banca Annia Padova - New Flying Balls Logimatic Group Ozzano 74 - 82. Banca Annia non sbaglia un colpo: schiantata anche BresciaIeri 21 febbraio a domicilio le ragazze di Vincenzo Rondinelli superano le lombarde con un perentorio 3-0 centrando la sedicesima vittoria consecutiva nel campionato di volley femminile di serie B/1. padovaoggi.it Sabato 21 febbraio | ore 20:30 Coram Iseo Banca Annia Padova Iseo (BS) | . #BancaAnniaPadova #80anniDiVirtus #Stagione2526 #VirtusPadova . @sebastianovisual - facebook.com facebook