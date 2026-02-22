Baiocchi addio commosso | Un prima e un dopo di te

Baiocchi ha scritto un messaggio commosso per annunciare la sua assenza, lasciando un segno nel condominio di corso XI Settembre. La causa è un evento importante che lo riguarda personalmente, portandolo a prendere una pausa. Il foglio, scritto a mano e posizionato dietro il vetro della portineria di

Un foglio bianco, scritto a mano e attaccato dietro il vetro della portineria del condominio di "palazzo Dolci", in corso XI Settembre, dove lavorava da tempo: "Venerdì 20 sarò assente". Doveva essere un’assenza di poche ore. È diventata un addio. Il giorno dopo la morte di Mario Baiocchi, 57enne presidente del circolo Mengaroni, colpito venerdì da un malore mentre era in casa, Pesaro si è fermata davanti a quella frase che oggi suona come una ferita aperta. La guardiola è rimasta lì, con le luci spente e i libri. Tanti, erano la sua passione più grande con la musica: romanzi, saggi, storia e attualità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

