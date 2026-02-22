Baggio Cannavaro e Totti | Esposito? Camarda? Ecco su chi deve puntare l’Italia

Roberto Baggio, Fabio Cannavaro e Francesco Totti hanno espresso le loro opinioni su potenziali talenti italiani. La causa deriva dalla necessità di rafforzare la Nazionale con giovani promettenti. I tre ex campioni indicano Esposito e Camarda come prospettive da seguire con attenzione. La loro analisi si concentra sulle qualità che i nuovi calciatori devono avere per affermarsi a livello internazionale. Le loro parole puntano a guidare le scelte future del settore giovanile.

Roberto Baggio, Fabio Cannavaro e Francesco Totti hanno parlato così a 'La Gazzetta dello Sport' su vari temi riguardanti il mondo del calcio. Tre leggende, tre campioni, ma soprattutto tre amici che in campo hanno regalato emozioni a milioni di tifosi, diventando il manifesto del calcio italiano nel mondo. Roberto Baggio, Fabio Cannavaro e Francesco Totti rispondono alle domande de 'La Gazzetta dello Sport', a margine della presentazione del nuovo spot di Betsson che li vede protagonisti. Ecco le loro risposte in questo video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Baggio, Cannavaro e Totti rispondono: “Nel nostro calcio c’era più amore”Baggio, Cannavaro e Totti hanno commentato il calcio di ieri, affermando che in passato si giocava con più passione e rispetto.

Cannavaro: «L’Italia deve andare al Mondiale. Conte? Un martello»Fabio Cannavaro sottolinea l'importanza per l’Italia di qualificarsi al Mondiale, definendo Antonio Conte un

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Totti, Baggio e Cannavaro insieme per Betsson Sport: La passione è il linguaggio del calcio; Baggio, Cannavaro e Totti: Pio? Camarda? Ecco su chi deve puntare l'Italia; Baggio, Cannavaro e Totti dentro al Museo della Passione per Betsson Sport; Baggio, Cannavaro e Totti per la nuova campagna di Betsson Sport.

Betsson Sport lancia il nuovo spot con Totti, Baggio e Cannavaro. Budget adv 2026 a +30%Il sito di intrattenimento sportivo Betsson Sport torna on air con una nuova campagna pubblicitaria che vede protagoniste le tre leggende del calcio ... engage.it

Baggio, Cannavaro e Totti dentro al Museo della Passione per Betsson SportTre leggende del calcio che hanno fatto vibrare il cuore di generazioni di appassionati di sport tornano simbolicamente in campo insieme. Francesco Totti, Roberto Baggio e Fabio Cannavaro sono i volti ... touchpoint.news

Il giovane italiano su cui puntare Baggio: "Può essere Pio Esposito". E Cannavaro non dimentica Camarda x.com

Baggio, Cannavaro e Totti rispondono: “Nel nostro calcio c’era più amore” Tre leggende, tre campioni, ma soprattutto tre amici che in campo hanno regalato emozioni a milioni di tifosi, diventando il manifesto del calcio italiano nel mondo. Roberto Baggio - facebook.com facebook