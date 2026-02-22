Avversari sbarcati Il Brann scappa dal gelo di Bergen E da oggi si allena a Sasso Marconi

Il Brann ha lasciato Bergen per allenarsi a Sasso Marconi dopo aver affrontato temperature sotto zero. La squadra norvegese ha scelto il campo locale per prepararsi, portando con sé l’esperienza del clima gelido. I giocatori si sono subito messi in movimento, adattandosi alle condizioni più miti dell’Emilia-Romagna. La trasferta rappresenta un'occasione importante per affinare la condizione prima delle prossime partite. I protagonisti sono pronti a concentrarsi sul lavoro in campo.

Dal sottozero di Bergen ai 13 gradi di Bologna, il balzo c'è e si sente. Ed è quel balzo che da ieri sta provando ad assorbire la comitiva del Brann atterrata nel pomeriggio all'aeroporto Marconi e, per uno strano scherzo geografico-lessicale del destino, subito al lavoro sul campo del Sasso Marconi. Da qui a martedì i norvegesi si alleneranno al 'Carbonchi', la casa sportiva dell'Asd Sasso Marconi, club che milita nel campionato di serie D e che ieri sui propri canali social ha dato il benvenuto ai suoi ospiti speciali. Per la trasferta di Bologna il tecnico Freyr Alexandeon ha convocato 24 calciatori.