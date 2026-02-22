Avis Versace | La donazione non solo come gesto di solidarietà ma anche come atto di responsabilità

Avis e Versace sottolineano che donare sangue rappresenta un atto di responsabilità più che un semplice gesto di solidarietà. La campagna si concentra sull’importanza di partecipare regolarmente alla donazione, considerando il ruolo fondamentale dei volontari di Avis. La collaborazione mira a sensibilizzare la popolazione sulla necessità di supportare il sistema di emergenza sanitaria attraverso comportamenti civici. La richiesta di maggiore impegno si rivolge alle comunità locali e alle istituzioni.

"Il valore della donazione del sangue non si misura solo come gesto di solidarietà, ma si traduce in un atto di responsabilità, il cui alto senso civico ci viene restituito, ogni giorno, dall'instancabile sforzo di una realtà storica di volontariato, qual è l'Avis di Reggio Calabria".

