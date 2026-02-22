Avellino è un rullo compressore | Cividale al tappeto il DelMauro esulta

L’Unicusano Avellino ha vinto contro le UEB Eagles Cividale, portando a casa il terzo risultato positivo di fila. La squadra biancoverde ha dominato il match al PalaDelMauro, con un punteggio di 87-74, grazie a una difesa solida e a un attacco efficace. La vittoria conferma la crescita del team e la determinazione di coach Di Carlo. La partita ha visto un ritmo veloce e tante azioni decisive, lasciando il pubblico entusiasta.

Tempo di lettura: 2 minuti Il PalaDelMauro si conferma terra di conquista solo per i lupi. L’ Unicusano Avellino centra il terzo successo consecutivo superando la UEB Eagles Cividale per 87-74, in un match che certifica la maturità del gruppo di coach Di Carlo. Una vittoria pesante, che vale il 2-0 negli scontri diretti e lancia un segnale chiaro al campionato: questa Avellino, finalmente al completo, sa soffrire e colpire con cinismo. L’avvio è di marca biancoverde. Dopo un inizio contratto (8-9), Avellino alza i giri del motore: Lewis (16 punti) e una tripla di Grande firmano il break che chiude il primo quarto sul 24-12. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

L'Unicusano torna in campo: Avellino ospita Cividale al DelMauroL'Unicusano ritorna in campo dopo aver conquistato punti importanti nelle ultime partite.

Seravezza maturo. Rullo compressore al “Buon Riposo“Seravezza conquista una vittoria importante al “Buon Riposo” contro Cannara, con un risultato di 3-0.

Avellino, senza un'offerta importante Lescano non si muove a gennaioCome riporta Il Mattino per il momento è congelato ogni discorso fra Avellino e Salernitana per Facundo Lescano. Il club irpino è stato categorico: l'argentino partirà solo in presenza di un'offerta ... tuttomercatoweb.com

I biancazzurri espugnano il Partenio per 1-0. A fine gara, la soddisfazione dei presidente e dell’allenatore Giorgio Gorgone: «Per la salvezza ci siamo anche noi» #ilcentro #calcio #pescara #avellino #vittoria - facebook.com facebook