Auto si cappotta in autostrada | lunghe code

Un'auto si è cappottata questa mattina sulla A10, tra Varazze e Celle Ligure, causando code lunghe e disagi alla circolazione. L’incidente è avvenuto mentre il veicolo viaggiava in direzione Ventimiglia e ha provocato l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione. Nessuno è rimasto gravemente ferito, ma le operazioni di soccorso hanno rallentato il flusso dei mezzi sulla carreggiata. La strada rimane parzialmente chiusa per chiarimenti sulla dinamica.

Un incidente stradale ha coinvolto questa mattina un veicolo sulla A10 Genova-Ventimiglia, nel tratto tra Varazze e Celle Ligure, in direzione Ventimiglia. Secondo quanto riportato dai soccorsi, l’auto si è cappottata ma fortunatamente non ci sono feriti gravi. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso. Alcuni conducenti sono stati trasportati all’ospedale San Paolo di Savona, mentre altri sono stati trattati sul posto. L’incidente ha provocato forti rallentamenti e traffico bloccato al km 29, con code fino a 4 km tra Arenzano e Celle Ligure. Le autorità stradali consigliano di utilizzare Arenzano come uscita alternativa e di entrare a Celle Ligure per chi viaggia in direzione Ventimiglia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

