Auto in fiamme | indagini dei Carabinieri

Un incendio di un’auto, una Smart, avviene in via Antonio De Curtis a Castello di Cisterna. Le fiamme si sono sviluppate nel tardo pomeriggio e hanno causato danni significativi al veicolo. I carabinieri della sezione operativa si sono recati sul posto per raccogliere prove e capire le cause dell’incendio. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. La polizia continua a esaminare le testimonianze dei residenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Antonio De Curtis per l'incendio di una Smart. L'auto è andata completamente distrutta. Le fiamme si sono estese anche ad altri 3 veicoli, tutti parzialmente danneggiati. Non ci sono feriti. Non si esclude che l'origine del rogo possa essere doloso. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. L'articolo proviene da Anteprima24.it.