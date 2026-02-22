Autismo e speranza | PizzAut consegna 30 pizze all’Istituto dei Tumori

PizzAut ha consegnato 30 pizze all’Istituto dei Tumori di Milano per portare un sorriso ai giovani pazienti. La pizzeria, gestita da ragazzi con autismo, ha scelto di donare un momento di allegria e conforto tra farine speciali e atmosfere più leggere. La consegna ha coinvolto anche alcuni volontari, creando un clima di condivisione tra i bambini e gli operatori sanitari. La spinta dietro questa iniziativa nasce dalla volontà di portare speranza tra le corsie.

PizzAut all'Istituto dei Tumori di Milano: un sorriso in corsia tra farine speciali e speranze. PizzAut, la rinomata pizzeria gestita da ragazzi con autismo, ha portato un'ondata di positività all'Istituto dei Tumori di Milano, offrendo un momento di svago e di gusto ai giovani pazienti del reparto di Pediatria oncologica. L'iniziativa, realizzata sabato 21 febbraio 2026, ha i pizzaioli speciali preparare e donare circa trenta pizze ai bambini e agli adolescenti ricoverati, creando un'atmosfera di e di normalità all'interno della struttura ospedaliera. Un gesto che sottolinea l'importanza di un approccio alla cura che va oltre gli aspetti medici, abbracciando il benessere emotivo e sociale dei pazienti.