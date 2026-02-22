Auro Bulbarelli chi è il telecronista della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

Auro Bulbarelli ha perso la cerimonia di apertura delle Olimpiadi a causa di una gaffe durante la trasmissione. La sua distrazione ha causato l’interruzione del collegamento, lasciando spazio a un momento imbarazzante in diretta. Da anni voce del ciclismo e volto di Rai Sport, Bulbarelli si trovava a condurre l’evento quando l'errore ha interrotto il suo intervento. La situazione ha provocato un effetto domino, portando a una revisione delle procedure di trasmissione.

Per anni voce del ciclismo, la passione per il biliardo, la direzione di Rai Sport, poi il neo della gaffe che gli fa perdere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi e porta al disastro Petrecca. Chi è Auro Bulbarelli, che con la cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026 è pronto a rifarsi. Dopo le gaffe di Petrecca, la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi va a Auro Bulbarelli. Dopo le recenti polemiche di Petrecca, la Rai ha scelto Auro Bulbarelli per raccontare la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Auro Bulbarelli commenterà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi: era stato punito dopo la "gaffe Mattarella". Auro Bulbarelli commenta la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, dopo essere stato sospeso a causa della battuta infelice su Mattarella. Auro Bulbarelli, chi è il telecronista Rai della cerimonia di chiusura di Milano-Cortina: la rinuncia iniziale e il caso Petrecca. Sarà Auro Bulbarelli a condurre questa sera su Rai 1 dalle 20 la telecronaca della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Una scelta che arriva ... Chi è Auro Bulbarelli, il giornalista che guiderà la telecronaca della cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026. Il giornalista Rai sarà al timone della serata conclusiva di Milano Cortina 2026, affiancato da Cecilia Gasdia e Fabio Genovesi. Un ritorno al centro della scena che racconta anche il momento ... Auro Bulbarelli torna al suo posto, dopo il «castigo» per aver dato notizie sgradite al Colle.