Attrezzi e materiale in casa per coltivare le droghe arrestato 23enne

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato a Cesena dopo che la polizia ha trovato in casa e in auto attrezzi e sostanze per coltivare e preparare droga. La perquisizione ha portato alla scoperta di hashish, kratom in polvere, miniserre per stupefacenti e 400 euro in contanti. Durante l’intervento, sono stati sequestrati anche strumenti per la lavorazione e il confezionamento. La scoperta avviene in un quartiere dove si sospetta la presenza di attività illecite.

© Ilrestodelcarlino.it - Attrezzi e materiale in casa per coltivare le droghe, arrestato 23enne

A Cesena aveva spinelli in auto e in casa materiale per la coltivazione di droga, kracton in polvere, hashish, miniserre per stupefacenti e 400 euro. Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un 23enne, italiano, residente in un comune confinante con Cesena, ritenuto responsabile del reato di detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, controllato alla guida della propria autovettura, a seguito di perquisizione sul posto è stato trovato in possesso di tre spinelli parzialmente consumati. Ovviamente non è finita lì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it In casa con diversi tipi di droghe e contanti: arrestato pusherLa polizia di Stato ha preso un uomo di 46 anni, straniero, accusato di spacciare droga. Leggi anche: Donna incinta aggredita con calci e pugni, le era proibito uscire di casa da sola: 23enne arrestato Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Attrezzi e materiale in casa per coltivare le droghe, arrestato 23enne; OS Strap: Il miglior porta camera d’aria Enduro su Telaio?; Toglie l’antitaccheggio con gli attrezzi rubati Sventato il doppio colpo; Dalla Sicilia preistorica al deserto dell'Arizona, archeologia e arte contemporanea a confronto al museo civico di Alia. Entrano nelle ville e rubano attrezzi da giardinaggio e materiale edileSono entrati nelle ville per rubare arnesi e materiale edile. A bloccarli nella mattinata del 27 dicembre, sono stati i carabinieri della compagnia di Monterotondo, che hanno arrestato un 29enne e una ... romatoday.it Attrezzi agricoli abbandonati: la municipale cerca i proprietari / FOTOCastelfiorentino, 9 settembre 2016 - La polizia municipale dell'Unione dei Comuni, grazie alla segnalazione di un collega fuori servizio appartenente al Comando territoriale di Castelfiorentino, ha ... lanazione.it FORTI SCONTI sul materiale in giacenza sulla linea Castellari, Echo e Stocker. Attrezzi da giardino a batteria e a scoppio per la cura del verde. Dal 26 gennaio al 14 febbraio Offerta valida fino a esaurimento scorte. Via Rio Cerbiano 9, Murata – San Marin - facebook.com facebook