attrezzi e materiale in casa per coltivare le droghe arrestato 23enne

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato a Cesena dopo che la polizia ha trovato in casa e in auto attrezzi e sostanze per coltivare e preparare droga. La perquisizione ha portato alla scoperta di hashish, kratom in polvere, miniserre per stupefacenti e 400 euro in contanti. Durante l’intervento, sono stati sequestrati anche strumenti per la lavorazione e il confezionamento. La scoperta avviene in un quartiere dove si sospetta la presenza di attività illecite.

A Cesena aveva spinelli in auto e in casa materiale per la coltivazione di droga, kracton in polvere, hashish, miniserre per stupefacenti e 400 euro. Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un 23enne, italiano, residente in un comune confinante con Cesena, ritenuto responsabile del reato di detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, controllato alla guida della propria autovettura, a seguito di perquisizione sul posto è stato trovato in possesso di tre spinelli parzialmente consumati. Ovviamente non è finita lì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

