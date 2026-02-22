Un rapporto rivela che quasi il 50% degli studenti tra i 15 e i 19 anni ha subito atti di cyberbullismo nel 2024. La causa principale deriva dall’uso frequente dei social media e delle piattaforme di messaggistica, spesso senza adeguate misure di sicurezza. In particolare, molti giovani ricevono messaggi offensivi o minacce online, che influenzano il loro benessere psicologico. La situazione si aggrava con l’aumento delle segnalazioni nelle scuole e sui social.

Il trend è in crescita e ha portato alla stima di oltre 1 milione di studenti italiani tra i 15 e i 19 anni (47%) che, nel corso del 2024, hanno subito episodi di cyberbullismo; mentre oltre 800.000 (32%) hanno condotto atti di cyberbullismo; e circa 600.000 (23%) sono entrati nel circolo vizioso di essere sia bulli che vittime, dati che segnano un record negativo, registrando il valore più alto di sempre. E anche l’uso problematico di Internet, pur non dettagliato a livello regionale, conferma un trend preoccupante: il 13% dei ragazzi italiani presenta comportamenti compatibili con una dipendenza digitale, caratterizzata da isolamento, insonnia e irritabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Argomenti discussi: Atti di cyberbullismo. Quasi il 50% li ha subiti

