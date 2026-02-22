Attenzione al mercato nero dei bambini un allerta dal Vicepresidente Ordine Avvocati di Napoli

Il Vicepresidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli segnala un aumento delle segnalazioni di bambini scomparsi, collegato a un crescente mercato nero. Le indagini rivelano che alcuni gruppi criminali sfruttano reti clandestine per trafficare minori. Le forze dell’ordine intensificano i controlli nelle zone ad alta criticità e avvisano i genitori di prestare maggiore attenzione. La preoccupazione cresce tra le famiglie, che temono nuovi casi di sparizioni improvvise. Le autorità continuano a monitorare la situazione attentamente.

"> Allerta Rapimenti: L’Appello di Hilarry Sedu. Il vicepresidente dell’Ordine degli avvocati di Napoli, Hilarry Sedu, ha lanciato un chiaro allerta sui social media, in risposta al tentato rapimento di alcuni bambini. Questo invito alla vigilanza è rivolto ai genitori, affinché restino vigili e pronti a intervenire in caso di situazioni sospette. Il Tentato Rapimento a Caivano. Un episodio allarmante ha recentemente scosso la comunità di Caivano, in provincia di Napoli. Un uomo ha tentato di rapire un bambino di soli 5 anni, il quale si trovava insieme alla madre e un’altra donna all’interno di un supermercato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

“Dichiarazioni che saranno all’attenzione dei nostri avvocati” – Marotta prepara la denunciaBeppe Marotta ha annunciato che le sue dichiarazioni saranno trasmesse ai suoi avvocati, dopo aver commentato le polemiche scatenate dall’errore arbitrale che ha portato all’espulsione di Kalulu.

Attacchi social al presidente del Tribunale di Palermo, l’Ordine degli avvocati: “Solidarietà a Morosini”Il presidente del Tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosini, è stato bersaglio di pesanti insulti sui social network.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Smantellata una fabbrica abusiva per il contrabbando: sequestrati 530mila pacchetti di sigarette; Rubano 41 agnelli e li macellano in casa, la raccapricciante scoperta in Abruzzo: 4 denunciati; Nero Norcia attira visitatori con tartufo e prodotti tipici umbri; Bergamo, la Guardia di Finanza smantella fabbrica clandestina di sigarette: sequestri per 14 milioni.

Attenzione al mercato nero dei bambini, un allerta dal Vicepresidente Ordine Avvocati di NapoliIl vicepresidente dell’Ordine degli avvocati di Napoli, Hilarry Sedu, ha lanciato un chiaro allerta sui social media, in risposta al tentato rapimento di alcuni bambini. Questo invito alla vigilanza è ... napolipiu.com

Vicepresidente Ordine Avvocati Napoli: Mercato nero dei bimbi. Vi prego, fate attenzioneIl vicepresidente dell’Ordine degli avvocati di Napoli, Hilarry Sedu, a seguito del tentato rapimento di alcuni bambini, ha lanciato l’allarme sui suoi profili social, invitando i genitori a tenere al ... msn.com

Il vicepresidente dell’Ordine degli avvocati di Napoli, Hilarry Sedu, a seguito del tentato rapimento di alcuni bambini, ha lanciato l’allarme sui suoi profili social, invitando i genitori a tenere alta l’attenzione. Uno degli ultimi episodi si è verificato pochi giorni fa a - facebook.com facebook