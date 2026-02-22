Attentato anti Israele L’ombra di Netanyahu Quando fu incendiato un cinema in centro

Nel 1977, un incendio doloso distrugge un cinema nel centro della città, collegato a un attentato contro Israele. La causa dell’atto risiede nel clima di tensione sociale e politica che attraversa l’Italia in quegli anni. Le manifestazioni e le proteste spesso degenerano in atti di violenza, alimentando un clima di paura tra i cittadini. La vicenda si inserisce in un contesto di forte agitazione, che coinvolge diversi settori della società.

È il 1977, la società italiana vive un momento di particolare subbuglio, "agitata" da un clima di tensioni e lotte sociali continue, che sfociano a volte in attentati ed episodi di violenza. Uno di questi, clamoroso, va in scena addirittura in un cinema importante nel cuore di Monza, il cinema Centrale, in piazza San Paolo, in quello che all'epoca era un luogo di grande richiamo ma che ormai da anni, con la crisi delle sale cinematografiche (un tempo a Monza ce n'erano addirittura tredici, oggi ne è sopravvissuta soltanto una) ha lasciato il posto a ristoranti e pizzerie. Per capire qualcosa di quanto accadde quel giorno occorre però andare a qualche mese prima, al 27 giugno del 1976, quando un gruppo composto da quattro terroristi, due palestinesi e due tedeschi della Germania Occidentale, dirotta un aereo francese di linea con 248 passeggeri a bordo e lo fa atterrare a Entebbe, in Uganda, nel cuore dell'Africa Nera.

L'attentato al generale russo e la "milizia anti-Putin": come funziona la guerra ombra di KievL’attentato al generale russo Fanil Sarvarov a Mosca ha riacceso il dibattito sulla sicurezza interna in Russia e sul ruolo di gruppi che si oppongono al governo di Vladimir Putin.

Israele, media: “Netanyahu fu informato già nel 2018 che Hamas preparava un attacco su larga scala nel sud del paese”Secondo alcuni media israeliani, Benjamin Netanyahu sarebbe stato informato già nel 2018 che Hamas stava preparando un attacco su larga scala nel sud del paese.

