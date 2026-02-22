ATP Rio 2026 | la pioggia ferma tutto Etcheverry-Kopriva interrotta Domenica di fuoco in Brasile

La pioggia intensa ha interrotto il match tra Etcheverry e Kopriva all’ATP di Rio 2026, causando un’improvvisa sospensione. Le forti precipitazioni hanno impedito ai tennisti di proseguire il gioco, portando a una sospensione forzata. Le condizioni meteo avverse si sono fatte sentire anche sul campo principale, costringendo gli organizzatori a interrompere gli incontri programmati. La giornata di gara si conclude con molte partite ancora in attesa di ripresa.

© Oasport.it - ATP Rio 2026: la pioggia ferma tutto, Etcheverry-Kopriva interrotta. Domenica di fuoco in Brasile

A Rio de Janeiro accade l’inevitabile, date le previsioni assolutamente non tenere dei giorni scorsi in tema di meteo. Non si riesce a giocare la prima semifinale e non si riesce neppure a disputare la seconda: programma sconvolto, insomma, nell’ATP 500 brasiliano che sta cercando faticosamente di avviarsi alla sua conclusione. Nei fati, sono solo i 53 minuti del confronto tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e il ceco Vit Kopriva a rappresentare una forma di discesa in campo in singolare. E sarebbe anche tutto molto lottato, fino al 4-5 ottenuto da Kopriva con annessa possibilità di servire per il set. 🔗 Leggi su Oasport.it ATP Rio 2026, Tabilo elimina Passaro. Si ritira Francisco Cerundolo, ai quarti KoprivaAlejandro Tabilo ha eliminato Francesco Passaro all’ATP di Rio de Janeiro, causando l’eliminazione del italiano dal torneo. ATP Buenos Aires 2026, Etcheverry ferma la corsa di un generoso PellegrinoQuesta mattina a Buenos Aires Andrea Pellegrino si ferma al primo turno del torneo ATP. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Berrettini si ferma ai quarti: Buse vince in 3 set; Tabellone ATP Rio 2026: subito derby Sonego-Berrettini, al via anche Darderi; ATP Rio de Janeiro 2026, Berrettini fuori tra i fischi ma Buse lo difende: Era pericoloso giocare. Ecco cosa è successo; ATP Rio, il tabellone: subito Sonego-Berrettini. Darderi esordisce contro Cerundolo jr. ATP 500 Rio de Janeiro 2026: Berrettini lotta, ma Buse vola in semifinaleBerrettini si arrende a Ignacio Buse nei quarti del 500 brasiliano: Prima semifinale ATP 500 per il peruviano, ora atteso da Tabilo ... spaziotennis.com Dove vedere in tv Berrettini-Buse oggi, ATP Rio 2026: orario, programma, streamingI Rio Open 2026 di tennis vedranno disputarsi tutti i quarti di finale a Rio de Janeiro: oggi, venerdì 20 febbraio, tornerà in campo anche l'azzurro ... oasport.it BERRETTINI OUT A RIO Ignacio Buse continua la sua corsa, è in semifinale nel torneo ATP 500 dopo aver battuto Matteo Berrettini per 6-3 2-6 6-3 Semifinali: Buse Tabilo Etcheverry Kopriva - facebook.com facebook BERRETTINI OUT A RIO Ignacio Buse continua la sua corsa, è in semifinale nel torneo ATP 500 dopo aver battuto Matteo Berrettini per 6-3 2-6 6-3 Semifinali: Buse Tabilo Etcheverry Kopriva x.com