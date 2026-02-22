ATP Dubai 2026 Luca Nardi esce nel turno decisivo delle qualificazioni | dovrà sperare in un forfait

Luca Nardi è stato eliminato nelle qualificazioni dell’ATP Dubai 2026, a causa della sconfitta nel turno decisivo. La sua eliminazione lascia aperta la possibilità di entrare nel main draw solo in caso di forfait di un altro giocatore. Nardi ha perso un match molto combattuto contro un avversario più esperto, e ora punta a un imprevisto per avere una seconda chance nel torneo. La sua speranza rimane nel ripescaggio come primo degli aventi diritto.

Luca Nardi esce nel turno decisivo delle qualificazioni dell’ ATP 500 di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, ed ora dovrà sperare in un forfait per entrare nel main draw: i posti per i lucky loser erano due ed il sorteggio gli è stato contrario, lasciandolo come primo degli aventi diritto qualora si liberasse un altro posto. L’azzurro cede allo spagnolo Pablo Carreno Busta dopo tre ore di aspra battaglia sportiva, venendo rimontato e sconfitto al tiebreak del terzo set: l’iberico si impone per 6-7 (4) 6-4 7-6 (5) e nel tabellone principale è stato sorteggiato contro il canadese Denis Shapovalov. Nel primo set Nardi non sfrutta un break point nel secondo game e poi cede la battuta nel terzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Australian Open 2026, Lucia Bronzetti cede a Sloane Stephens nel turno decisivo delle qualificazioniLucia Bronzetti si ferma al turno decisivo delle qualificazioni agli Australian Open 2026, sconfitta da Sloane Stephens con un punteggio di 6-1 7-5.

Australian Open 2026, tre azzurri volano al turno decisivo delle qualificazioni. Out Passaro e CinàTre tennisti italiani avanzano al turno decisivo delle qualificazioni degli Australian Open 2026, mentre Passaro e Cinà sono stati eliminati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tabellone qualificazioni ATP Dubai 2026, Nardi al via: ecco il suo primo avversario; Nardi a caccia della qualificazione a Dubai; Tennis: Atp Dubai, Nardi avanti nelle qualificazioni; Tabellone ATP Dubai 2026: Auger-Aliassime e Bublik alla testa del tabellone.

Qualificazioni ATP 500 Dubai 2026: Nardi sconfitto in tre set, Carreno-Busta accede al main drawLuca Nardi si ferma ad un passo dal main draw dell'ATP 500 di Dubai, superato in tre lontanissimi set da Carreno Busta ... spaziotennis.com

Dubai, Nardi si ferma a un passo dalla qualificazioneLuca Nardi sfiora la qualificazione per il main draw del 'Dubai Duty Free Tennis Championships', ATP 500 di scena sui campi in cemento della ... sport.tiscali.it

Il 24 febbraio alle ore 19 presentiamo il libro "Pianeti mancanti" di Luca Nardi. Vi aspettiamo in via Carpineto 11, presso il plesso "Massaia" dell'IC Artemisia Gentileschi. - facebook.com facebook

ATP roundup: Luca Nardi upsets fellow Italian Flavio Cobolli #atptour x.com