Atletico Madrid-Club Brugge Champions League 24-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici I Colchoneros guadagnano gli ottavi?

L’Atletico Madrid ha deciso di schierare la formazione titolare per la sfida contro il Club Brugge, decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions League. La partita, in programma martedì sera alle 18:45, metterà in gioco il destino della squadra spagnola in questa competizione. I giocatori sono concentrati e pronti a dare il massimo, consapevoli che una vittoria potrebbe aprire loro le porte della fase successiva.

Martedì notte arriverà un verdetto molto importante per la stagione dell'Atletico Madrid: gli spagnoli affronteranno il Club Brugge nel ritorno dei play-off per accedere agli ottavi di Champions League. La stagione dei Colchoneros finora è contraddittoria: la Copa del Rey rappresenta la grande opportunità di vincere un titolo ma fallire l'ingresso nelle migliori 16 d'Europa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com Atletico Madrid-Club Brugge (Champions League, 24-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. I Colchoneros guadagnano gli ottavi?L'Atletico Madrid ha deciso di puntare tutto sulla sfida contro il Club Brugge, che si gioca martedì sera alle 18:45. Atletico Madrid-Club Brugge (Champions League, 24-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Si riparte dal pareggio dell'andataL'Atletico Madrid decide di affrontare il Club Brugge dopo il pareggio dell'andata, che rende questa sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions League.