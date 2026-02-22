Atletico Madrid-Club Brugge Champions League 24-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici I Colchoneros guadagnano gli ottavi?

L’Atletico Madrid ha deciso di puntare tutto sulla sfida contro il Club Brugge, che si gioca martedì sera alle 18:45. La vittoria in questa partita potrebbe permettere ai nerazzurri di qualificarsi agli ottavi di Champions League, lasciando alle spalle un cammino difficile finora. I giocatori si preparano intensamente, consapevoli di dover dimostrare il loro valore sul campo. La partita si preannuncia decisiva per il proseguimento della competizione.

Martedì notte arriverà un verdetto molto importante per la stagione dell’Atletico Madrid: gli spagnoli affronteranno il Club Brugge nel ritorno dei play-off per accedere agli ottavi di Champions League. La stagione dei Colchoneros finora è contraddittoria: la Copa del Rey rappresenta la grande opportunità di vincere un titolo ma fallire l’ingresso nelle migliori 16 d’Europa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Atletico Madrid-Club Brugge (Champions League, 24-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Si riparte dal pareggio dell’andataL'Atletico Madrid decide di affrontare il Club Brugge dopo il pareggio dell’andata, che rende questa sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Club Brugge-Atletico Madrid (Champions League, 18-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Colchoneros attesi al Jan Breydel StadionIl Club Brugge affronta l’Atletico Madrid il 18 febbraio 2026 alle 21:00 al Jan Breydel Stadion, ma ancora non si sa quale squadra si presenterà in campo.

