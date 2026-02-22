Atessa riaprono piscina e palestra comunali | open day il 28 febbraio

La piscina e la palestra comunali di Atessa riaprono dopo i lavori di ristrutturazione, causati dalla necessità di aggiornare gli impianti. La riapertura avviene con un open day il 28 febbraio, che permette ai cittadini di scoprire le nuove strutture e i servizi migliorati. I gestori annunciano che le aree saranno aperte a tutti, offrendo diverse attività sportive e corsi di nuoto. La comunità locale potrà così riprendere le attività sportive in sicurezza.

Buone notizie per gli sportivi di Atessa. Dopo la conclusione dei collaudi, la Piscina Comunale torna ufficialmente operativa e si prepara a riaprire le porte al pubblico. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 23 febbraio, giornata in cui riaprirà la segreteria per fornire informazioni e raccogliere le iscrizioni ai corsi. Gli orari saranno dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30. Per informazioni è attivo anche il numero 352.0481216. La riapertura vera e propria sarà celebrata sabato 28 febbraio con un open day dedicato alla cittadinanza. Per l’intera giornata saranno proposte attività gratuite sia in piscina che in palestra, offrendo a tutti la possibilità di visitare la struttura, conoscere lo staff e provare le diverse discipline in programma. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

La crisi e la rinascita: riaprono piscina e palestra, il Centro sportivo torna a pieno regimeIl Centro Sportivo di Copparo riapre le proprie strutture, tra cui piscina e palestra, dopo un periodo di chiusura.

Milano, riapre la piscina Suzzani: festa con open day gratuito. Quando e le novitàLa piscina Suzzani di Milano riapre al pubblico sabato 24 gennaio 2026, offrendo un’occasione di svago e benessere per la comunità.