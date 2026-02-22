Atalanta testa al Napoli | La Coppa può attendere

L'Atalanta si concentra sulla sfida contro il Napoli, rinviando ogni discorso sulla Champions League. La partita si gioca alle 15 alla New Balance Arena, con i bergamaschi determinati a ottenere i tre punti. La squadra vuole migliorare la posizione in classifica e recuperare fiducia dopo le ultime prestazioni. I tifosi aspettano un match intenso e ricco di emozioni, mentre i giocatori si preparano a scendere in campo con grinta.

Vietato pensare alla Champions per l’ Atalanta, impegnata alle 15 alla New Balance Arena nel big match casalingo contro il Napoli. Bergamaschi settimi con 42 punti, a tre dal sesto posto del Como e a quattro dal quinto della Juventus, coi partenopei terzi a 50. La sfida con i campioni d’Italia, per la Dea, precede di 72 ore quella di ritorno dei playoff di Champions contro il Borussia Dortmund, con lo 0-2 dell’andata da rimontare, ma il mantra di Raffaele Palladino è chiaro: ora testa solo al campionato. "Affrontiamo il Napoli e dobbiamo pensare solo al Napoli. Il campionato per noi è fondamentale: giocare contro il Napoli sarà importante e lo affronteremo alla grande", ha ripetuto Palladino martedì sera a Dortmund. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Atalanta – Napoli Domenica 22 febbraio 2026 ore 15:00 Negli ultimi 10 incroci non c’è equilibrio, c’è battaglia vera. I numeri: • 6 vittorie Napoli • 4 vittorie Atalanta • 19 gol a testa nelle ultime 10 sfide Zero pareggi. Stesso numero di gol. Una gara che non f - facebook.com facebook

L’Atalanta perde l’andata dei play-off di Champions: il BVB vince 2-0 Un ottimo Dortmund concede poco e segna due gol nel primo tempo: la sblocca al terzo minuto Serhou Guirassy con un colpo di testa all’angolino e la chiude Maximilian Beier su assist pr x.com