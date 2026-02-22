Atalanta Palladino risponde a Manna | Hojlund Hien? Non c’è nulla da dire sull’episodio Per me è un fallo chiaro ed evidente

Raffaele Palladino critica un episodio di gioco durante la partita tra Atalanta e Napoli, attribuendo un fallo chiaro a Hojlund su Hien. Palladino afferma che non ci sono dubbi sulla decisione arbitrale e sottolinea l’importanza di questa vittoria per la squadra. Il tecnico spiega che la squadra ha mostrato carattere e determinazione nel conquistare i tre punti. La squadra si prepara ora alla prossima sfida di campionato con fiducia.

Palladino evidenzia un fallo evidente di Hojlund su Hien, causato da un intervento deciso e senza dubbio intenzionale.

Raffaele Palladino ha osservato che Hojlund trattiene Hien, definendo il fallo molto evidente durante la partita tra Atalanta e Napoli.

Al termine della sfida con il Napoli, l'allenatore dell'Atalanta Raffele Palladino ha parlato a Dazn, analizzando cosi la sfida: La squadra ...

Atalanta-Napoli 2-1, Chiffi e Palladino condannano ContePrimo tempo di batti e ribatti, con l'Atalanta mai pericolosa fino al gol del vantaggio azzurro. C'è lo zampino di Beukema, come era ... msn.com

“Il gol annullato a Gutierrez per un presunto fallo di #Hojlund su #Hien figura ai primi posti della classifica stagionale delle caz.ate arbitrali” Ivan Zazzaroni su #AtalantaNapoli x.com

ATALANTA 2 NAPOLI 1 Dubbi su dubbi sul gol annullato al Napoli (sarebbe stato il 2-0) per un presunto fallo di Hojlund su Hien Chiffi fischia subito, check velocissimo e gioco che riparte subito. Per Marelli non c'è niente: "Faccio davvero fatica a vedere - facebook.com facebook