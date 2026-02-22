Atalanta Palladino | L’abbiamo ribaltata con pazienza e maturità

Raffaele Palladino attribuisce il successo dell’Atalanta sul Napoli alla pazienza e alla maturità dimostrata in campo. La squadra ha recuperato uno svantaggio, dimostrando carattere e strategia. La partita si è accesa nel secondo tempo, quando i bergamaschi hanno iniziato a spingere con maggiore intensità. Il tecnico sottolinea come i cambiamenti tattici abbiano fatto la differenza. La gara ha preso una piega diversa dopo il primo gol, sorprendendo gli avversari.

Tempo di lettura: 2 minuti "L'abbiamo ribaltata con pazienza e maturità". Raffaele Palladia così il 2-1 in rimonta dell'Atalanta sul Napoli. "Voglio sottolineare che tre mesi fa alla mia prima partita perdemmo 3-1 a Napoli per fare poi un percorso incredibile, con ottime prestazioni anche nelle difficoltà. Ma ci siamo rialzati alla grande: ho un grande gruppo", aggiunge. " Venivamo dalla sconfitta di Dortmund e siamo andati quasi subito sotto, potevamo crollare e non l'abbiamo fatto – prosegue il tecnico nerazzurro -. I cambi sono stati perfetti. Adesso siamo lì, vogliamo restarci e ce la vogliamo giocare".