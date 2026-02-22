Atalanta-Napoli parla Hien | Contatto con Hojlund? Vi rivelo cosa penso della scelta dell’arbitro

Isak Hien ha commentato dopo Atalanta-Napoli, spiegando che il gol annullato agli azzurri deriva da un contatto con Hojlund. L’ex difensore dell’Atalanta ha criticato la decisione dell’arbitro, affermando che non c’è stato fallo. Hien ha anche parlato della sua opinione sulla scelta dell’arbitro, ritenendo che abbia influenzato il risultato. La scena si è svolta nel finale della partita, quando le decisioni arbitrali sono state al centro dell’attenzione.

Isak Hien è intervenuto alla fine di Atalanta-Napoli, svelando ai microfoni di DAZN la sua versione sul gol annullato agli azzurri per un presunto fallo di Hojlund ai suoi danni. Le parole del difensore fanno certamente discutere. Hien senza dubbi: le parole sul presunto fallo di Hojlund in Atalanta-Napoli. Il centrale dell’Atalanta è stato protagonista di ben due episodi nel corso del match del Gewiss Stadium. Nel primo tempo, l’arbitro Chiffi lo ha prima sanzionato con un giallo per un fallo da rigore su Hojlund, salvo revocare la sua decisione dopo consulto al VAR. Ad inizio ripresa, invece, lo stesso centrale avrebbe lui subito una strattonata da parte del centravanti danese, portando alla scelta di annullare la rete di Gutierrez. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Arbitro assegna rigore, poi lo revoca: caos per contatto Hojlund-Hien in Atalanta-NapoliUn arbitro ha assegnato un rigore e successivamente lo ha revocato a causa di un contatto tra Hojlund e Hien durante Atalanta-Napoli.

Perché Chiffi ha tolto il rigore al Napoli anche se c’è un contatto chiaro Hojlund-HienL'arbitro Chiffi ha deciso di revocare il rigore al Napoli dopo aver rivisto le immagini, nonostante il contatto tra Hojlund e Hien fosse evidente.

Atalanta, Palladino: Hojlund commette fallo su Hien, la trattenuta è evidenteAl termine della sfida con il Napoli, l'allenatore dell'Atalanta Raffele Palladino ha parlato a Dazn, analizzando cosi la sfida: La squadra ... sportmediaset.mediaset.it

Atalanta-Napoli, furia Manna: «Sul gol di Gutierrez non c'è niente, è imbarazzante. Vergognoso»Furia del ds del Napoli Giovanni Manna dopo la partita contro l'Atalanta, condizionata dagli errori arbitrali: «Sicuramente questa cosa è incommentabile. Sul gol ... ilmattino.it

Sfogo durissimo di Manna Così dopo Atalanta Napoli - facebook.com facebook

Manna a Dazn post Atalanta-Napoli: “Il gol annullato a Gutierrez è imbarazzante. Noi siamo buoni e cari ma qui ci giochiamo la Champions e ci annullano il 2-0. Urge una riflessione. Non ci stiamo lamentando, vogliamo quello che è nostro. Questo non è calci x.com