Atalanta-Napoli novità assoluta per Conte | le probabili formazioni del match

Conte introduce molte novità nelle formazioni di Atalanta e Napoli, causate da infortuni importanti. L’allenatore del Napoli punta su giovani promesse per sostituire i titolari assenti, mentre l’Atalanta modifica il reparto difensivo. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali per mantenere le ambizioni europee. Le scelte dei tecnici cambiano gli equilibri sul campo e rendono il confronto ancora più incerto. I tifosi attendono con interesse le formazioni ufficiali.

Atalanta e Napoli inseguono punti pesanti per blindare un posto nell’Europa che conta. Con le assenze pesanti a causa degli infortuni, i due allenatori sono costretti a cambiare: tante le novità di formazioni per il big match della ventiseiesima giornata di campionato. Alisson Santos in, McTominay out: scelte obbligate per Conte. Scott McTominay resta il grande assente: le sensazioni non sono positive e mister Conte preferisce non rischiare lo scozzese in vista del finale di stagione. Al suo posto, Elmas sarà nuovamente accanto a Lobotka. In attacco, il grande tema è l’esordio dal primo minuto del giovane Alisson Santos, accanto a Vergara per supportare Hojlund, titolare indiscusso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Sport Mediaset – Atalanta, ecco la probabile formazione in vista del Napoli: diversi cambi per PalladinoL'edizione odierna di Sport Mediaset riporta delle importanti novità di formazione in merito alla prossima avversaria del Napoli, cioè l'Atalanta. Da quanto si evince, il mister Raffaele Palladino sar ...

Atalanta Napoli, il ritorno di Hojlund: il danese sfida il passato per superare i suoi record. La missione dell'attaccante dei partenopeiAtalanta Napoli, il ritorno di Hojlund: il danese sfida il passato per superare i suoi record. La missione dell'attaccante dei partenopei Sarà un incrocio di ricordi intensi, ma senza spazio per i sen ...

MATCH DAY Campionato Stadio New Balance Arena #AtalantaNapoli Orario: 15:00 Canale TV: DAZN - facebook.com facebook

ITALIA . Buen domingo en el Calcio. #SERIEA 12:30 Genoa - Torino 15:00 Atalanta - Napoli 18:00 Milan - Parma 20:45 Roma - Cremonese x.com