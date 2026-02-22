Atalanta-Napoli le formazioni ufficiali | Kamaldeen e Krstovic titolari

Kamaldeen e Krstovic sono titolari nella partita tra Atalanta e Napoli, che si gioca alla New Balance Arena di Bergamo. La scelta del mister Palladino di puntare su un tridente inedito nasce dalla necessità di sorprendere l’avversario. I due giocatori hanno mostrato molta determinazione in allenamento e cercano di convincere ancora di più davanti al pubblico bergamasco. La partita inizia alle 15 e promette emozioni.

Bergamo. Le formazioni ufficiali di Atalanta-Napoli, match valido per la 26ª giornata di Serie A 202526 che si gioca alla New Balance Arena di Bergamo con calcio d'inizio alle 15: mister Palladino si affida un tridente inedito. La scelta del '9' come prevedibile ricade su Nikola Krstovic, apparso più in palla rispetto a Scamacca nella difficile trasefrta di Dortmund, mentre alle sue spalle agiscono a sinistra l'unico confermato, Zalewski, e a destra Kamaldeen Sulemana, preferito a Samardzic. A centrocampo riposa Ederson, c'è Pasalic vicino a De Roon, mentre Bellanova e Zappacosta occupano le corsie, con Bernasconi inizialmente in panchina.