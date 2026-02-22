Atalanta-Napoli decisione durissima di Conte | l’annuncio nel post partita

L’allenatore del Napoli ha annunciato nel post partita che la decisione di annullare il gol di Gutierrez si basa su un’interpretazione del fallo di Hojlund su Hien. La partita tra Atalanta e Napoli si è conclusa con forti proteste da parte dei partenopei, che contestano la decisione arbitrale. La discussione si concentra sulla validità del fallo e sulla correttezza della valutazione dell’arbitro. La questione rimane aperta e suscita molte reazioni nel mondo del calcio.

Polemiche durissime al termine di Atalanta-Napoli, con focus assoluto sulla rete annullata a Gutierrez per il presunto fallo di Rasmus Hojlund su Hien. Dopo lo sfogo durissimo del ds Manna, arriva la decisione netta da parte di Antonio Conte. Atalanta-Napoli, Conte in silenzio stampa: l'annuncio nel post partita. Non parlerà Antonio Conte al termine di Atalanta-Napoli. L'allenatore dei partenopei ha scelto di non presentarsi davanti alle telecamere, in accordo con la società, con il ds Giovanni Manna che ha fatto le sue veci. Il dirigente azzurro si è sfogato duramente, definendo la scelta di Chiffi come imbarazzante e assurda.