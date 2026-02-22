Atalanta-Napoli Alvino perde la pazienza | Class action contro AIA e FIGC

Alvino critica duramente le decisioni arbitrali durante il match tra Atalanta e Napoli, accusando l’AIA e la FIGC di aver influenzato il risultato. Secondo l’opinionista, alcune decisioni discutibili hanno impedito agli azzurri di ottenere un doppio vantaggio, creando tensione tra i tifosi. La polemica si intensifica con l’ipotesi di una class action contro le due istituzioni sportive. La discussione sui rigori e le valutazioni del Var resta al centro del dibattito.

Un match terminato da un paio d’ore, ma che farà ancora tanto da discutere. Atalanta-Napoli sarà un match che verrà ricordato soprattutto per alcune decisioni arbitrali molto dubbie, che hanno penalizzato gli azzurri, togliendo la possibilità al Napoli di andare sul doppio vantaggio. E ora lo sfogo è arrivato direttamente da Carlo Alvino, con parole dure rivolte a piani alti del calcio italiano. “Stanno rovinando il campionato”, Alvino senza giri di parole. Gli episodi dubbi sono due ed entrambi con protagonisti Hojlund e Hien. Prima il rigore concesso per farlo su danese e poi revocato al VAR e successivamente il gol annullato a Gutierrez per presunto fallo iniziale dell’attaccante danese sul difensore atalantino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Manna a Dazn post Atalanta-Napoli: “Il gol annullato a Gutierrez è imbarazzante. Noi siamo buoni e cari ma qui ci giochiamo la Champions e ci annullano il 2-0. Urge una riflessione. Non ci stiamo lamentando, vogliamo quello che è nostro. Questo non è calci - facebook.com facebook

