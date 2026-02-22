Atalanta-Napoli 2-1 tre decisioni contro il Napoli | rigore tolto e due gol annullati

Una decisione arbitrale controversa ha influenzato il risultato di Atalanta-Napoli, terminata 2-1. L’arbitro ha annullato due gol e revocato un rigore, creando tensione tra le due squadre. Il Napoli ha subito queste decisioni mentre cercava di impattare sulla partita. La partita si è accesa nel secondo tempo, quando le decisioni hanno cambiato l’andamento dell’incontro. La squadra partenopea ha protestato più volte con l’arbitro. La situazione resta al centro di discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

SCONFITTA E POLEMICHE. Il Napoli cade a Bergamo perdendo 2-1 contro l’ Atalanta nella 26ª giornata di Serie A. Gli azzurri si erano portati in vantaggio al 18? con Beukema, ma nella ripresa i cambi di Raffaele Palladino hanno ribaltato il match grazie alle reti di Pasalic (61?) e Samardzic (81?). Il post-partita è dominato dalla rabbia di Antonio Conte per la direzione dell’arbitro Chiffi e del VAR Aureliano: al Napoli sono stati annullati due gol (Alisson Santos e Gutierrez) ed è stato assegnato e poi revocato un calcio di rigore per un contatto su Hojlund. In classifica, il Napoli resta fermo a 50 punti, mettendo a rischio il terzo posto in ottica Champions League. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Napoli, basta bugie: 18 infortuni, 3 gol annullati e un rigore inventato. I dati che nessuno vi diceQuesta analisi propone un approfondimento obiettivo sui recenti sviluppi del Napoli di Antonio Conte, evidenziando dati meno discussi come infortuni, decisioni arbitrali controverse e risultati influenzati.

Udinese-Napoli 1-0, due gol annullati alla formazione di Runjai?L'incontro tra Udinese e Napoli si è concluso con un risultato di 1-0 a favore dei friulani, dopo una partita ricca di emozioni e polemiche.

