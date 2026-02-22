Atalanta-Napoli 2-1 le pagelle | Samardzic 7 decisivo Pasalic 7 omnipresente Allison 5,5 in confusione

Samardzic ha segnato il gol decisivo, causando la sconfitta del Napoli a Bergamo. Pasalic ha dimostrato grande presenza in campo, contribuendo alla vittoria dell’Atalanta. Allison ha mostrato incertezze, commettendo errori che hanno favorito i padroni di casa. La squadra di Spalletti ha subito una sconfitta difficile da digerire, con i tifosi che si chiedono cosa possa cambiare. La prossima partita potrebbe essere decisiva per entrambe le squadre.

Brutta caduta del Napoli a Bergamo. Nella gara valida per la 26a giornata di Serie A, i ragazzi di Conte hanno perso 2-1 con l'Atalanta. Nella prima frazione, i partenopei hanno sofferto la velocità degli avversari sulle fasce, non riuscendo a contenere i due esterni bergamaschi. Milinkovic-Savic ha fatto più di un intervento decisivo, in particolare modo su Sulemana, due volte vicino al gol. Beukema ha poi sbloccato la gara con un colpo di testa, chiudendo i primi 45' in vantaggio. Nella ripresa, gli ospiti hanno sfiorato più volte il raddoppio, risultando però troppo imprecisi sotto porta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Pagelle Atalanta Napoli, Pasalic e Samardzic ribaltano la sfida! Male OliveraPasalic e Samardzic hanno segnato due gol decisivi, cambiando l’andamento della partita tra Atalanta e Napoli.

Atalanta-Napoli 2-1, Pasalic e Samardzic ribaltano Beukema: chance sprecata per gli azzurriPasalic e Samardzic hanno segnato i gol che hanno permesso all’Atalanta di vincere 2-1 contro il Napoli, dopo aver subito un gol di Beukema.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Atalanta-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Atalanta-Napoli: orario, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Pronostico Atalanta-Napoli | Serie A 2025/26.

Serie A Atalanta-Napoli 2-1, rimonta Dea: Beukema illude gli azzurri, Pasalic e Samardzic ribaltanoL'Atalanta mette la freccia, il secondo gol è di Samardzic Samardzic entrato da due minuti batte Milinkovic con un colpo di testa a fil di palo, su cross dell'altro neo entrato Bernasconi: 2-1 La Dea ... msn.com

Atalanta-Napoli 2-1: segna Beukema, Pasalic-Samardzic la ribaltanoIl Parma è la squadra contro cui il Milan vanta la serie realizzativa in corso più lunga in Serie A: 19 gare consecutive a segno; i gialloblù potrebbero diventare la quarta formazione, dopo Cagliari, ... sport.sky.it

Atalanta-Napoli, marcatori e tabellino https://mdst.it/3MXUXl8 #SportMediaset - facebook.com facebook

L'ATALANTA LA RIBALTA!!! SAMARDZIC GELA CONTE #AtalantaNapoli #Atalanta #Napoli #Conte x.com