Atalanta Napoli 2-1 Conte non vince per la terza partita di fila | il resoconto del match

L’Atalanta ha battuto il Napoli 2-1, causando la terza sconfitta consecutiva per l’allenatore degli azzurri. La squadra di casa ha segnato due gol nel secondo tempo, dopo aver subito il pareggio iniziale. Il risultato ha portato a un calo di fiducia nel team di Napoli, che cerca ancora la vittoria che manca da settimane. La prossima partita si prospetta decisiva per il recupero.

Inter News 24 Atalanta Napoli 2-1, gli azzurri si fanno rimontare e Conte non vince da ben tre partite: il resoconto del match. Il verdetto del campo parla chiaro: il Napoli di Antonio Conte deve dire addio alle speranze tricolore dopo l’ennesima battuta d’arresto stagionale. Con il distacco dall’ Inter di Cristian Chivu che sale a un pesante -14, gli azzurri devono ora guardarsi alle spalle e concentrarsi esclusivamente sulla lotta per un piazzamento europeo. Di contro, l’ Atalanta di Palladino continua la sua risalita vertiginosa: dopo il difficile avvio sotto la gestione Juric, il tecnico ex Fiorentina ha rigenerato il gruppo orobico, portandolo a ridosso delle zone nobilissime della classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com

Napoli-Atalanta, l'emozione nel pre partita di Palladino

Serie A Atalanta-Napoli 2-1, rimonta Dea: Beukema illude gli azzurri, Pasalic e Samardzic ribaltanoL'Atalanta mette la freccia, il secondo gol è di Samardzic Samardzic entrato da due minuti batte Milinkovic con un colpo di testa a fil di palo, su cross dell'altro neo entrato Bernasconi: 2-1 La Dea ... msn.com

Atalanta-Napoli 2-1: segna Beukema, Pasalic-Samardzic la ribaltano

L'ATALANTA LA RIBALTA!!! SAMARDZIC GELA CONTE #AtalantaNapoli #Atalanta #Napoli #Conte x.com