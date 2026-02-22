Atalanta-Napoli 2-1 Chiffi e Palladino condannano Conte

L’arbitro Chiffi e l’allenatore Palladino hanno deciso il risultato di Atalanta-Napoli, conclusa 2-1. La decisione di assegnare il rigore e le successive decisioni tattiche hanno influenzato l’esito della partita, che ha visto l’Atalanta sbloccare il punteggio grazie a un episodio contestato. Il match si è acceso nel primo tempo, con molte interruzioni e decisioni discusse. La partita proseguirà con le squadre pronte a reagire alle decisioni arbitrali.

Primo tempo di batti e ribatti, con l'Atalanta mai pericolosa fino al gol del vantaggio azzurro. C'è lo zampino di Beukema, come era stato anche a Firenze un girone fa. Sulemana il più pericoloso in casa, Milinkovic-Savic ci mette i guantoni due volte. Poi l'episodio discusso del rigore concesso e poi revocato a Hojlund: il Var giudica quando non potrebbe. All'inizio del secondo tempo, poi, l'episodio che fa parlare tutti: gol del raddoppio di Gutierrez annullato per un presunto fallo di Hojlund su Hien, con le discussioni che nel post partita si susseguono. Dopo il gol annullato, il Napoli si spegne e prima con Pasalic al 60esimo e poi con Samardzic al minuto 81', Palladino la ribalta e porta a casa i tre punti.