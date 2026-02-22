Atalanta formato Europa | anche senza i titolari Palladino ribalta il Napoli

L'Atalanta ha battuto il Napoli 2-1 grazie a una rete di Beukema, che ha deciso la partita al 18’ del primo tempo. La causa è stata la buona organizzazione difensiva dei bergamaschi, anche senza i titolari principali. Palladino ha schierato una formazione rinnovata e ha visto i suoi ribaltare il risultato grazie alle reti di Pasalic e Samardzic nel secondo tempo. La partita si è conclusa con l’Atalanta in vantaggio, mantenendo viva la speranza di arrivare in Europa.

© Feedpress.me - Atalanta formato Europa: anche senza i titolari, Palladino ribalta il Napoli

Atalanta - Napoli 2-1 RETI: 18'pt Beukema; 16'st Pasalic, 36'st Samardzic ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Scalvini 6 (24'st Djimsiti 6), Hien 5.5, Kolasinac 6.5 (39'st Ahanor sv); Bellanova 5.5 (12'st Bernasconi 6.5), De Roon 6, Pasalic 6.5, Zappacosta 6; Sulemana 6 (1'st Samardzic 7), Zalewski 7; Krstovic 6 (12' st Scamacca 6.5). In panchina: Rossi, Sportiello, Bakker, Kossounou, Vavassori, Ederson, Musah. Allenatore: Palladino 7. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6.5; Beukema 6.5, Jesus 6.5 (25' st Olivera 5), Buongiorno 5.5; Mazzocchi 6 (18' st Spinazzola 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me Atalanta, Bellanova va verso il rientro a Como. Palladino rilancia i titolariBellanova si prepara a tornare in campo. Atalanta formato Europa. Scamacca stende il CagliariL'Atalanta conferma il suo ottimo momento di forma in Europa, grazie alla doppietta di Scamacca che permette ai bergamaschi di ottenere la quarta vittoria casalinga consecutiva. Napoli–Atalanta 3-1: CONTE UMILIA PALLADINO! Lezione di calcio totale! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ricavi Champions: quanto hanno guadagnato finora le italiane; L'Atalanta batte 2-0 la Lazio all'Olimpico e torna in zona Europa; 8 anni dopo è di nuovo Borussia Dortmund-Atalanta; Scommesse calcio, Champions League: Dortmund-Atalanta, il primo passo verso l'Europa che conta. Il 2 della Dea a 3,45 su BetFlag. Atalanta Lazio rilancia la corsa europea: nerazzurri sesti dopo una rimonta partita dal tredicesimo posto, biancocelesti fuori dai giochi?Atalanta Lazio rilancia la corsa europea: nerazzurri sesti dopo una rimonta partita dal tredicesimo posto, biancocelesti fuori dai giochi? L’Atalanta conferma la propria vocazione europea e con il suc ... lazionews24.com In campionato un'Atalanta formato Europa: Cagliari battuto 2-1, Scamacca showL'Atalanta sa vincere, convincere (e soffrire) anche dentro ai confini italiani, non solo fuori. Questo racconta match tra i nerazzurri e il Cagliari, in programma in serata alla New Balance Arena e ... tuttomercatoweb.com Negli Stati Uniti Cristiano Scapolo è diventato un architetto del futuro dopo aver giocato in Italia con Inter, Vicenza, Ravenna, Atalanta, Bologna e Napoli. Zeman, Guidolin, Ulivieri e Mondonico gli allenatori che lo hanno formato. Il suo viaggio dall'altra parte de - facebook.com facebook Atalanta formato DEA Palladino ne fa 3 a Spalletti 3 Juve eliminata dalla #CoppaItalia #DAZNBetClub x.com