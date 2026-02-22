assunzioni e immigrati con il 28 per cento grosseto supera la media nazionale

Il 28 per cento dei nuovi assunti a Grosseto sono immigrati, un dato superiore alla media nazionale. Questa situazione deriva dalla forte domanda di manodopera nel settore agricolo e turistico. Le aziende locali cercano lavoratori stranieri per fronteggiare le carenze di personale durante la stagione estiva. La regione continua a richiedere forza lavoro straniera per sostenere l’economia. La presenza crescente di immigrati si riflette anche nei nuovi contratti firmati ogni mese nella provincia.

GROSSETO Un neoassunto su quattro, in Italia, è straniero. E anche la provincia di Grosseto si colloca ben al di sopra della media nazionale. I dati elaborati dall’Ufficio studi della CGIA di Mestre su fonte Sistema informativo Excelsior (Unioncamere – Ministero del Lavoro) fotografano un mercato del lavoro sempre più sostenuto dal contributo dei lavoratori immigrati. Nel 2025, a livello nazionale, le entrate previste di personale straniero hanno sfiorato un 1 milione e 360mila unità, pari al 23,4% del totale delle assunzioni: rispetto al 2017 l’aumento è stato del 139%. In pratica, oggi un nuovo assunto su quattro non è italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Casa, la Toscana corre più della media nazionale. Compravendite in crescita del 14 per cento (ma non a Firenze)Nel mercato immobiliare residenziale, la Toscana si distingue per una crescita superiore alla media nazionale, con un aumento del 14% nelle compravendite.

Osservatorio Camera di Commercio, 16mila assunzioni tra febbraio-aprile: "Umbria sopra media nazionale"Secondo l'Osservatorio della Camera di Commercio, tra febbraio e aprile le aziende umbre prevedono di assumere circa 16.

