Assisi da oggi l'ostensione dei resti mortali di San Francesco | attese 450mila persone come prenotare la visita

San Francesco è stato trasferito in occasione dell’ostensione dei suoi resti mortali, che si tiene tra il 22 febbraio e il 22 marzo 2026. La città di Assisi si prepara ad accogliere circa 450mila visitatori. Le autorità hanno aperto le prenotazioni per gestire meglio il flusso di pellegrini. La partecipazione prevista rende questa occasione unica per molti fedeli e turisti. Le visite si svolgono nel rispetto delle restrizioni vigenti.

Dal 22 febbraio al 22 marzo 2026 c’è l’ostensione dei resti mortali di San Francesco. Assisi pronta ad accogliere 450mila pellegrini. A Fanpage Fra Giulio Cesareo: "Insegna ai giovani cosa conta davvero". 🔗 Leggi su Fanpage.it Celebrazioni per San Francesco. Cultura e spiritualità ad Assisi per la prima ostensione pubblicaLa città di Assisi si prepara a vivere un mese di festa con le celebrazioni per San Francesco. Assisi, attesi 400 mila pellegrini per l'ostensione delle spoglie di San FrancescoAssisi attira circa 400 mila pellegrini per l’ostensione delle spoglie di San Francesco, evento che richiama fedeli da tutta Italia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Assisi, da oggi l'ostensione delle spoglie di San Francesco; Assisi, dal 22 febbraio l'ostensione delle spoglie mortali di san Francesco; San Francesco: oggi la prima ostensione pubblica e prolungata delle spoglie mortali; RAINEWS * CRONACA: ASSISI, DA OGGI L'OSTENSIONE DELLE SPOGLIE DI SAN FRANCESCO. Assisi, da oggi l'ostensione delle spoglie di San FrancescoLa Basilica papale di San Francesco ospita da questa mattina la storica ostensione pubblica e prolungata delle spoglie mortali di San Francesco d'Assisi, nel quadro dell'ottavo centenario della morte ... msn.com Nel segno di San Francesco d’Assisi: presentata l’ostensione delle sue spoglie mortaliSono più di 200 i giornalisti che si sono accreditati ad Assisi per un evento davvero straordinario: la prima ostensione pubblica delle spoglie mortali di San Francesco. Forse non era mai successo pr ... acistampa.com Questo pomeriggio abbiamo vissuto un altro momento molto emozionante in Basilica con la solenne traslazione delle reliquie di san Francesco. È ufficialmente iniziata la prima venerazione pubblica e prolungata delle spoglie di san Francesco, un’occasione - facebook.com facebook Ad #Assisi, commozione tra i frati per l’ostensione delle spoglie di San Francesco a 800 anni dalla morte. Da domani l’apertura ai pellegrini, in arrivo da tutto il mondo. #Tg1 Felicita Pistilli x.com