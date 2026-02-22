Assisi boom di visitatori per l’ostensione pubblica delle spoglie di San Francesco

Le spoglie di San Francesco d'Assisi sono state esposte al pubblico per la prima volta in una teca di vetro, attirando migliaia di visitatori. La causa di questo afflusso massiccio risiede nella straordinaria occasione di vedere da vicino le reliquie del santo. La manifestazione ha coinvolto anche numerosi pellegrini provenienti da diverse regioni. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di grande emozione, con la presenza di fedeli e turisti. La prossima esposizione è prevista per la prossima settimana.

Per la prima volta oggi le spoglie di San Francesco d'Assisi sono state esposte al pubblico in una teca trasparente. Saranno visibili fino al 22 marzo. Al momento ci sono già 400 mila prenotazioni Si è chiusa in un clima di raccoglimento e partecipazione la prima giornata dell’ostensione pubblica delle spoglie di San Francesco d’Assisi, esposte nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco d’Assisi nell’ottavo centenario della sua morte. Fin dalle prime luci dell’alba la fila dei pellegrini ha iniziato a comporsi, con la prima fedele arrivata da Modena entrata alle 7 del mattino, segno simbolico di una giornata intensa e profondamente vissuta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Assisi, attesi 400 mila pellegrini per l'ostensione delle spoglie di San FrancescoAssisi attira circa 400 mila pellegrini per l’ostensione delle spoglie di San Francesco, evento che richiama fedeli da tutta Italia.

Assisi, per la prima volta l’ostensione delle spoglie di San Francesco: attesi 450mila pellegriniL’ostensione delle spoglie di San Francesco ad Assisi attira 450mila pellegrini, attirata dall’occasione di venerare il santo.

