Assisi | 18.000 fedeli in preghiera per san Francesco
Un evento ha portato 18.000 fedeli a riunirsi in preghiera ad Assisi per san Francesco. La folla si è radunata davanti alla basilica, attirata dalla tradizione e dalla devozione. Le persone hanno partecipato con entusiasmo, portando candele e fiori. La giornata ha segnato un momento di forte coinvolgimento spirituale e di celebrazione. La visita si è conclusa con un momento di silenzio e riflessione collettiva.
Assisi, un fiume di fede: 18.000 pellegrini per san Francesco. La Basilica di San Francesco ad Assisi ha vissuto oggi, 22 febbraio 2026, una giornata di intensa spiritualità, accogliendo oltre 18.000 pellegrini per l’ostensione delle spoglie mortali del Santo. Un evento di grande partecipazione, con una media di 1.500 persone all’ora, che si protrarrà fino al 22 marzo, trasformando la città umbra in un crogiolo di fede e devozione. Fin dalle prime luci dell’alba, i fedeli hanno iniziato a mettersi in coda per la venerazione delle reliquie. La prima pellegrina, proveniente da Modena, ha varcato la soglia della chiesa inferiore alle 7. 🔗 Leggi su Ameve.eu
San Francesco, il corpo trasferito nella basilica di Assisi: ore solenni, c’è l’esposizione ai fedeliIl trasferimento del corpo di San Francesco nella basilica di Assisi è avvenuto per permettere ai fedeli di venerarlo.
Ostensione del corpo di san Francesco, Assisi "invasa" dai fedeli: 1500 persone all'ora in BasilicaL’afflusso di oltre millecinquecento persone all’ora nella Basilica di San Francesco in Assisi deriva dall’ostensione pubblica delle reliquie di san Francesco.
Assisi, fedeli in coda dall’alba per pregare sulle spoglie di San FrancescoFino al 22 marzo e nel quadro dell'ottavo centenario della morte, fedeli e pellegrini potranno sostare in preghiera davanti al corpo del Santo ... unionesarda.it
Assisi, preghiera silenziosa. Commozione tra i fedeli: Speravamo di rivederlo nella città del PoverelloAssisi (Perugia), 22 aprile 2025 – La notizia della morte di papa Francesco ha scioccato anche noi, come tutto il popolo di Dio. Avendolo visto in queste ultime settimane addirittura farsi ... lanazione.it
In occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, i fedeli potranno pregare davanti alle Sue spoglie. Il Santo morì alla Porziuncola la sera del 3 Ottobre del 1226. Il Suo corpo è tumulato sotto l’altare della Basilica Inferiore di Assisi. x.com
Ad #Assisi, per la prima volta, le ossa di #SanFrancesco vengono mostrate ai fedeli in occasione dell’800° anniversario della sua morte. - facebook.com facebook