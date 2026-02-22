Assisi | 18.000 fedeli in preghiera per san Francesco

Un evento ha portato 18.000 fedeli a riunirsi in preghiera ad Assisi per san Francesco. La folla si è radunata davanti alla basilica, attirata dalla tradizione e dalla devozione. Le persone hanno partecipato con entusiasmo, portando candele e fiori. La giornata ha segnato un momento di forte coinvolgimento spirituale e di celebrazione. La visita si è conclusa con un momento di silenzio e riflessione collettiva.