Asilo Borgonuovo | €23mila per la sicurezza ma il giardino resta

Il Comune ha destinato 23 mila euro per migliorare la sicurezza dell'asilo Borgonuovo, ma il giardino resta chiuso. La decisione arriva dopo diverse richieste dei genitori, che desiderano un'area all’aperto per i bambini. Nonostante i fondi siano stati assegnati, i lavori di messa in sicurezza non sono ancora iniziati. La situazione alimenta le proteste di chi aspetta di vedere presto il giardino riaperto. La questione si trascina da mesi senza soluzioni definitive.

Borgonuovo, l'attesa senza fine: il giardino dell'asilo nido ancora chiuso e il Comune sotto pressione. La comunità di Borgonuovo, frazione del comune toscano di Capannori, è in attesa di risposte concrete riguardo alla piena fruibilità del giardino dell'asilo nido locale. Nonostante gli interventi e gli impegni presi dall'amministrazione comunale, l'area verde rimane inaccessibile, generando frustrazione tra i genitori e sollevando interrogativi sulla sicurezza dei bambini. La vicenda, che si trascina da mesi, ha un'escalation con l'invio di una comunicazione ufficiale al sindaco e alla giunta comunale, a testimonianza della crescente preoccupazione delle famiglie.