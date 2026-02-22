Le Aquile conquistano tre punti importanti contro lo Spezia grazie a una rimonta firmata da Aurelio. La squadra di Cesena recupera dal primo tempo e segna due gol nella ripresa, portando a casa una vittoria fondamentale per la classifica. Cerri e Frabotta segnano i gol decisivi, mentre l’allenatore cambia due giocatori a metà partita per rinvigorire l’attacco. La vittoria porta entusiasmo tra i tifosi e rafforza la posizione in campionato.

Cesena 2 Spezia 3 CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Amoran, Mangraviti (46’ Piacentini); Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Frabotta (46’ Magni); Cerri, Shpendi. (A disp. Siano, Ferretti, Guidi, Corazza, Arrigoni, Bisoli, Bastoni, Zamagni, Vrioni, Olivieri, Wade Pape). All. Mignani. SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero (58’ Vignali), Mateju, Bonfanti; Sernicola, Bellemo (58’ Comotto), Romano, Adamo (83’ Nagy), Beruatto (65’ Aurelio); Skjellerup (65’ Vlahovic), Artistico. (A disp. Mascardi, Loria, Bertoncini, Lorenzelli, Shagaxle, Conte). All. Donadoni. Arbitro: Di Marco di Ciampino. Reti: 5’ Shpendi, 18’ Artistico, 53’ Berti, 67’ Aurelio, 75’ Artistico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Argomenti discussi: Dagli squali agli orsi passando per le aquile le specie animali taggate; Artistico-show, le Aquile volano. A Cesena arrivano tre punti d’oro. La firma di Aurelio sulla rimonta. Un bel passo in avanti in classifica.

