Giacomo Puccini ha ispirato l’evento alla Certosa di Firenze, un luogo dove arte e spiritualità si incontrano. La visita si concentra su come il compositore abbia influenzato il patrimonio culturale locale, attirando appassionati e studiosi. Durante l’iniziativa, si esplorano le connessioni tra le opere di Puccini e il contesto religioso del monastero. La giornata offre un’occasione unica per scoprire i legami tra musica e fede nella storia fiorentina.

La Certosa di Firenze – luogo d’elezione dove arte e spiritualità si fondono armoniosamente – oggi ospita l’evento ’ Giacomo Puccini: un incontro tra due mondi ’. L’appuntamento si inserisce nel prestigioso quadro delle celebrazioni pucciniane del 2026, offrendo una riflessione profonda sulla dualità del maestro. Il tema esplora il contrasto tra la dimensione terrena e bohémienne di Puccini – fatta di passioni travolgenti e successi internazionali – e quella più intima e spirituale, spesso custodita tra le pieghe delle sue partiture religiose o nei silenzi delle crisi creative. L’evento, nato dalla sinergia tra l’associazione Gli Incontri Culturali e la Comunità di San Leolino, inizierà alle 16 con una visita guidata alla Certosa, a cui seguirà un coffe break. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Visita guidata alla Certosa di CalciLa Certosa di Calci apre le sue porte ai visitatori, attirando chi desidera scoprire un monastero del Trecento situato nella verdeggiante Val Graziosa, vicino a Pisa.

Natale tra arte, memoria e spiritualità: il racconto de L’Approfondimento su Fast News PlatformNel periodo natalizio, arte, memoria e spiritualità si intrecciano in un racconto che invita alla riflessione e alla condivisione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Arte e spiritualità. Visita alla Certosa e focus su Puccini; A 800 anni dalla morte di Francesco d’Assisi: uno sguardo nuovo tra storia, arte e spiritualità; Sondrio Visite Guidate - venerdì 13 febbraio 2026; Anche Yoko Ono e Tomás Saraceno nella grande mostra su San Francesco.

Santuario e borgo di pietra: questo il cuore spirituale dell’Umbria, la meta di febbraioTra spiritualità, arte e natura, accoglie pellegrini e viaggiatori con il suo patrimonio storico, i sapori e borghi ricchi di tradizioni. blitzquotidiano.it

Arte, spiritualità e cura: al San Gerardo due opere donate in memoria di San Carlo AcutisDue opere dedicate a Carlo Acutis negli spazi del San Gerardo per portare arte, spiritualità e vicinanza nei luoghi della cura. mbnews.it

Gli interni di Santa Maria del Patire, arte e spiritualità nel cuore della Calabria: Entrare nella chiesa di Santa Maria del Patire, sulle alture di Corigliano Rossano, significa immergersi in un ambiente che conserva intatto il fascino della spiritualità medievale. L’in - facebook.com facebook