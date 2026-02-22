Ars et Labor | tris e volo ma il Mezzolara è ancora lontano

L’Ars et Labor ha vinto 3-0 contro l’Osteria Grande, portando a casa una vittoria convincente. La squadra ha dominato il match grazie a un’ottima prestazione offensiva e a una difesa solida. Tuttavia, il risultato positivo non avvicina ancora la squadra alla vetta di classifica, che rimane distante. La squadra ora pensa già alla prossima sfida, sperando di migliorare ulteriormente il rendimento. La stagione continua con obiettivi ancora da raggiungere.

Ars et Labor tra ambizioni e realtà: tris e sguardo al Mezzolara, ma la vetta resta lontana. L’Ars et Labor ha ottenuto una convincente vittoria contro l’Osteria Grande, imponendosi per 3-0 nel match disputato oggi pomeriggio al campo sportivo Mazza. Un risultato che consolida la posizione della squadra in classifica, pur mantenendo una significativa distanza dal Mezzolara, attualmente leader del girone. La partita, caratterizzata da un dominio biancazzurro, ha le reti di Piccioni, Carbonaro su rigore e Iglio, regalando un pomeriggio di soddisfazione ai tifosi e un importante passo avanti nella corsa al primato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ars et Labor, al Mazza arriva l'Osteria Grande. Ma il Mezzolara è già a +13 - DIRETTA ALLE 14.30Il Mezzolara conquista la vittoria e aumenta il vantaggio sulla seconda in classifica, lasciando l’Ars et Labor a distanza.

Ars et Labor: Piccioni sblocca il match, +13 alla capolista Mezzolara.Piccioni ha segnato il gol decisivo che ha sbloccato il risultato, portando l’Ars et Labor a una vittoria importante contro l’Osteria Grande al Mazza di Ferrara.

L'Ars et Labor pareggia 0-0 con il Futball Cava Ronco e il Mezzolara sorride: +10Mezzolara 55, Ars et Labor 45, Medicina Fossatone 42, Futball Cava Ronco Forlì e Massa Lombarda 37; Russi 36, Fratta Terme 35, Castenaso 34, Sanpaimola 32, S.Agostino 31; Santarcangelo e Comacchiese ... altarimini.it

L'Ars et Labor ha il mal di gol: contro il Castenaso pari e rimpianti. E tornano i fischi - VIDEO16’ GOL CASTENASO (0-1) – Senigagliesi (Ars) perde palla, la recupera Barbieri (Cas) che conclude da fuori area di sinistro: Giacomel (Ars) non arriva sul pallone che si infila sul secondo palo, poco ... today.it

Ritrova la vittoria l'Ars et Labor, che batte 3 a 0 l'Osteria Grande. Un successo che arriva in un match in cui i biancazzurri soffrono poco o nulla #calcio #arsetlabor x.com

