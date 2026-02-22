Ars et Labor | Piccioni sblocca il match +13 alla capolista Mezzolara

Piccioni ha segnato il gol decisivo che ha sbloccato il risultato, portando l’Ars et Labor a una vittoria importante contro l’Osteria Grande al Mazza di Ferrara. La partita, giocata oggi, domenica 22 febbraio 2026, si è accesa rapidamente grazie alla rete del giocatore al quarto minuto. La squadra di casa ha mantenuto il vantaggio, aumentando il suo margine di sicurezza a +13 sulla capolista Mezzolara, che osserva da lontano.

Ars et Labor, una vittoria al cardiopalma al Mazza e la pressione sulle spalle. L’Ars et Labor è riuscita a sbloccare il match contro l’Osteria Grande dopo soli quattro minuti di gioco, grazie alla rete di Piccioni, in una partita che si è disputata oggi, domenica 22 febbraio 2026, presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Questo gol ha rappresentato un’iniezione di fiducia per la squadra di casa, chiamata a rispondere all’imperterrita corsa della Mezzolara, leader indiscussa del campionato di Eccellenza. La vittoria, seppur arrivata in una fase iniziale della partita, assume un peso specifico notevole, considerando le difficoltà incontrate dai biancazzurri nel trasformare il Mazza in una fortezza inespugnabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu Ars et Labor, vittoria e meno due dal Mezzolara capolistaL'Ars et Labor conquista una vittoria importante sul campo del Massa Lombarda con il risultato di 3-1, riducendo a due punti il distacco dal Mezzolara, attuale capolista. Comacchiese-Ars et Labor 0-1: finisce qui, Piccioni decide il derby a 4' dalla fine - DIRETTA e VIDEOL’Ars et Labor vince in rimonta a Comacchio, grazie a un gol di Piccioni a quattro minuti dalla fine. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ars et Labor, altro stop deludente: senza gol col Cava Ronco, la vetta è un miraggio; Cava Ronco-Ars et Labor 0-0: un altro flop; FCR forlì vs Ars et labor Ferrara 0-0; Ars et Labor, altro pari col Cava Ronco. Non basta la superiorità numerica. Ars et Labor subito in vantaggio. 1-0 sull’Osteria Grande – La diretta39' Calcio di rigore Ars et Labor. Sul calcio d'angolo che segue torre di Piccioni e colpo di testa di Cozzari, Jammeh intercetta con le mani 38' Super occasione per i padroni di casa: bellissima imbu ... msn.com L'Ars et Labor ha il mal di gol: contro il Castenaso pari e rimpianti. E tornano i fischi - VIDEO16’ GOL CASTENASO (0-1) – Senigagliesi (Ars) perde palla, la recupera Barbieri (Cas) che conclude da fuori area di sinistro: Giacomel (Ars) non arriva sul pallone che si infila sul secondo palo, poco ... today.it Pizzerie Ars et Labor (@PizzeriaArsEtLabor) - facebook.com facebook