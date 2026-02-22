‘Arìa di musica’ la residenza musicale dell’anno Fra i docenti Elio e BigMama

Il progetto ‘Arìa di musica’ nasce per celebrare i 40 anni di Arezzo Wave Festival, con l’obiettivo di offrire ai giovani musicisti un’opportunità di crescita. La residenza musicale coinvolge artisti tra i 18 e i 35 anni, che partecipano a un percorso di formazione con docenti come Elio e BigMama. La scelta di questa iniziativa mira a stimolare nuove idee e a rafforzare le competenze dei talenti emergenti nel panorama musicale italiano. La prima fase si svolge in una location nel centro storico di Arezzo.

E poi Alex Braga, Cristiano Godano, Ladri di Carrozzelle, Dj Ralf. 4 sessioni da febbraio a ottobre 2026, 26 giorni di lavoro con artisti e professionisti di primo piano. Selezionati i 18 artisti che parteciperanno all’academy Al via ARÌA DI MUSICA – Arezzo Rock Italian Academy, il nuovo percorso di formazione promosso da Fondazione Arezzo Wave Italia e Regione Toscana ideato in occasione dei 40 anni di Arezzo Wave Festival e dedicato ai giovani talenti della musica tra i 18 e i 35 anni. Un progetto pensato per accompagnare le nuove generazioni di musicisti in un’esperienza professionalizzante immersiva e completamente gratuita. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ‘Arìa di musica’, la residenza musicale dell’annoArezzo ha avviato “Arìa di musica”, una residenza musicale creata per sostenere i giovani talenti. ARÌA di musica 2026: BigMama invita i giovani artisti toscani a entrare nella residenza di Arezzo WaveLa Fondazione Arezzo Wave Italia apre le porte ai giovani artisti toscani con il bando ARIA DI MUSICA 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: ‘Arìa di musica’, la residenza musicale dell’anno; Prende il via l'academy gratuita per under 35 Arìa di Musica, fra i docenti Elio, BigMama, Cristiano Godano; I colori dell’aria, a Villa d’Almè la musica racconta l’arte: Protagonisti quattro sassofoni; Music for the Cure. ‘Arìa di musica’, la residenza musicale dell’annoFra i docenti Elio, BigMama, Alex Braga, Cristiano Godano, Ladri di Carrozzelle, Dj Ralf. 4 sessioni da febbraio a ottobre 2026, 26 giorni di lavoro con artisti e professionisti di primo piano. Selezi ... lanazione.it Prende il via l’academy gratuita per under 35 Arìa di Musica, fra i docenti Elio, BigMama, Cristiano GodanoDa febbraio a ottobre: 4 sessioni, 26 giorni di lavoro con artisti e professionisti di primo piano. Selezionati i 18 artisti ... intoscana.it Wasabi Cafè. Black Coffee · You Turn Me On. Il mondo tra le mani. La musica nell’aria. UMOYA torna con una notte di vibrazioni profonde, connessioni vere e suoni che attraversano confini. Venerdì 20 febbraio Start ore 21:00 Music selection: @ale - facebook.com facebook