’Area Portuense’ appello all’unità

Alberto Balboni ha sottolineato l’importanza di mantenere l’unità nel quartiere 'Area Portuense', a causa delle numerose questioni di interesse locale. Durante un incontro pubblico, ha evidenziato le criticità delle infrastrutture e l’urgenza di intervenire sulle strade principali. I residenti hanno espresso preoccupazioni sulla sicurezza e sui servizi, chiedendo un impegno concreto dalle autorità. Balboni ha invitato tutti a collaborare per migliorare la qualità della vita nel quartiere.

"Tante le questioni locali trattate. Gratificanti le parole di Alberto Balboni sulle prossime elezioni comunali". Alfredo Bolognesi, segretario della lista civica "Area Portuense", interviene sull’incontro di Fratelli d’Italia svoltosi venerdì 13 febbraio nella sala consigliare del comune cittadino. All’evento la lista civica ha partecipato con interesse, in supporto al proprio alleato di coalizione, rimanendo soddisfatta da ciò che è emerso. "Durante l’incontro sono state fatte domande che hanno riguardato la situazione della nostra cittadina – afferma Bolognesi – La difficoltà di integrazione nelle scuole di tanti alunni extracomunitari; l’apertura e quasi immediata chiusura di attività commerciali varie; i problemi legati ai controlli effettuati da parte delle forze dell’ordine, ritenuti spesso insufficienti; la presenza di vere e proprie moschee per la preghiera". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

