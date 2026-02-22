Araimo Warner Bros e Buonfiglio a Casa Italia | Milano Cortina un orgoglio Avventura bellissima

Araimo di Warner Bros. Discovery sud Europa e Buonfiglio sono stati a Casa Italia per parlare di Milano Cortina, definendola un grande orgoglio. Araimo ha spiegato che lo sport permette di trasmettere valori importanti e coinvolge milioni di persone. Buonfiglio ha condiviso l’entusiasmo per l’avventura olimpica, sottolineando il valore di questa esperienza. La visita ha rafforzato il legame tra il mondo dello spettacolo e lo sport. Entrambi hanno espresso entusiasmo per questa sfida.

Momenti di condivisione a Casa Italia a poche ore dalla chiusura ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Ospite in studio a Casa Italia, Alessandro Araimo, Warner Bros. Discovery Managing Director & Executive Vice President South Europe, celebra in compagnia del presidente del CONI Luciano Buonfiglio il successo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: "È stata un'avventura bellissima, è stata la nostra quinta Olimpiade. Sono orgoglioso di tutto il lavoro che è stato fatto e quest'anno ancora di più, come italiano, di aver potuto rendere al mondo delle immagini bellissime".