Araghchi | chance soluzione diplomatica

Il ministro degli Esteri iraniano, Araghchi, afferma che ci sarà un incontro con l'inviato americano Witkoff giovedì a Ginevra, in Svizzera, per discutere di possibili soluzioni diplomatiche. La causa di questa riunione è la volontà di superare le tensioni tra i due Paesi e trovare un accordo condiviso. Araghchi sottolinea che le parti sono aperte al dialogo e cercano un modo per ridurre le divergenze. La discussione si concentrerà sui passi pratici da intraprendere.

18.25 Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha detto che probabilmente giovedì incontrerà l'inviato Usa Witkoff a Ginevra,in Svizzera.E sottolinea che ci sono ancora "buone possibilità" di una soluzione diplomatica sul programma nucleare di Teheran. Araghchi ha rilasciato questi commenti durante un'intervista su "Face the Nation", mentre il presidente Usa Trump valuta sempre un attacco all'Iran. Araghchi ha comunque evidenziato che "se gli Stati Uniti ci attaccano, noi abbiamo tutto il diritto di difenderci". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Iran, l’ultima battaglia diplomatica di Araghchi: fermare l’assalto statunitenseNel 2025, Abbas Araghchi ha intensificato gli sforzi diplomatici dell’Iran, cercando di rafforzare i rapporti con gli Stati Uniti. Leggi anche: Il Cremlino: "Zelensky incivile e inadeguato per soluzione diplomatica della guerra in Ucraina" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Iran, 'buone chance di un accordo con gli Usa'. Iran, 'buone chance di un accordo con gli Usa'(ANSA) - NEW YORK, 22 FEB - Una soluzione diplomatica con Washington è ancora a portata di mano: ci sono buone chance che un'intesa possa essere raggiunta. Lo ha detto il ministro degli Esteri iranian ... msn.com Una soluzione diplomatica con Washington è ancora a portata di mano: ci sono buone chance che un'intesa possa essere raggiunta. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un'intervista a Cbs. #ANSA - facebook.com facebook