aprilia svela il doppio condotto aerodinamico nascosto nel cupolino della motogp

Aprilia ha rivelato il doppio condotto aerodinamico nascosto nel cupolino della RS-GP26, una modifica progettata per migliorare la stabilità in rettilineo. Questa innovazione nasce dall’esigenza di ridurre le turbolenze e aumentare la precisione in curva. La casa italiana ha testato diversi prototipi durante le sessioni di prove libere, ottenendo risultati promettenti. La novità potrebbe influenzare le strategie di gara delle prossime settimane.

La RS-GP26 di Aprilia rappresenta un laboratorio d'idee nel panorama delle MotoGP, dove l'evoluzione aerodinamica è al centro del lavoro quotidiano di sviluppo. In questa fase di preparazione al debutto mondiale, la coppia di riferimento – Fabiano Sterlacchini e Marco De Luca – dirige un programma che privilegia analisi dettagliate, test mirati e una lettura approfondita dei dati raccolti durante i lavori in officina e nei test dedicati. L'impegno è focalizzato sull'ottimizzazione delle prestazioni aerodinamiche, con un'attenzione particolare alle aree critiche della visuale frontale e del flusso d'aria che accompagna la vista globale della moto.

MotoGP, l’Aprilia svela a Milano la RS-GP26. Bezzecchi e Martin sognano il MondialeA Milano, Aprilia ha presentato la nuova RS-GP26, pronta a scendere in pista per la stagione MotoGP 2026.

Il grande valzer della MotoGP: da Bagnaia in Aprilia ad Acosta in Ducati. Ecco i trasferimentiL’annuncio del passaggio di Bagnaia ad Aprilia e di Acosta in Ducati ha scatenato un grande movimento tra i team di MotoGP.

MotoGP: sull'Aprilia torna il leone come noi ha forza e coraggioIl ritorno del leone alato sulla livrea, omaggio al Veneto, ma soprattutto emblema di forza, coraggio e ambizione. L'Aprilia svela la RS-GP26 e prosegue il proprio percorso nel segno della continuità, ... ansa.it

