Apre in città il primo ristorante di cucina coreana

Da pordenonetoday.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo ristorante di cucina coreana apre a Pordenone, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi. La decisione deriva dalla crescente richiesta di piatti tradizionali provenienti dalla Corea, che trova un nuovo spazio nel centro della città. Il locale propone menù autentici e ingredienti importati direttamente da Seul, offrendo ai clienti un’esperienza gastronomica originale. La direzione punta a diventare un punto di riferimento per gli amanti delle cucine etniche.

Si trova in via Montereale. Han, inaugurato martedì 17 febbraio, offre un mix di cucina e street food dall'oriente con prodotti locali Pordenone sta diventando sempre di più una città su misura per chi vuole viaggiare con il gusto. Lo dimostra l'ultima apertura avvenuta a due passi dall'hotel Montereale. Proprio qui, di fronte a un simbolo della tradizione gastronomica locale come la Trattoria Alla Pace, la famiglia Chen - che ha già una consolidata esperienza nel campo della ristorazione - ha deciso di raccogliere una nuova sfida: arricchire l’offerta culinaria con un ulteriore elemento della cucina asiatica. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

