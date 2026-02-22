Apre in città il primo ristorante di cucina coreana

Un nuovo ristorante di cucina coreana apre a Pordenone, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi. La decisione deriva dalla crescente richiesta di piatti tradizionali provenienti dalla Corea, che trova un nuovo spazio nel centro della città. Il locale propone menù autentici e ingredienti importati direttamente da Seul, offrendo ai clienti un’esperienza gastronomica originale. La direzione punta a diventare un punto di riferimento per gli amanti delle cucine etniche.

Si trova in via Montereale. Han, inaugurato martedì 17 febbraio, offre un mix di cucina e street food dall'oriente con prodotti locali Pordenone sta diventando sempre di più una città su misura per chi vuole viaggiare con il gusto. Lo dimostra l'ultima apertura avvenuta a due passi dall'hotel Montereale. Proprio qui, di fronte a un simbolo della tradizione gastronomica locale come la Trattoria Alla Pace, la famiglia Chen - che ha già una consolidata esperienza nel campo della ristorazione - ha deciso di raccogliere una nuova sfida: arricchire l’offerta culinaria con un ulteriore elemento della cucina asiatica. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Apre a Milano il primo ristorante senza tavoli, il nuovo concept per avvicinare clienti e cucinaOggi a Milano, Langosteria inaugura il suo primo ristorante senza tavoli, un progetto che mira a rendere l’esperienza culinaria più diretta e coinvolgente.

Il miglior ristorante di cucina cinese a Milano e altre cose buone in città nel weekend dal 9 all’11 gennaio 2026Dal 9 all’11 gennaio 2026, scopri il miglior ristorante di cucina cinese a Milano, Gong Oriental Attitude.

Hot pot e barbecue Coreano a Napoli

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La Città Metropolitana di Cagliari apre un nuovo dialogo con il territorio; Palazzo Marino si apre alla città: ogni prima domenica del mese visite guidate; Matera, il Conservatorio Egidio Romualdo Duni apre le porte alla città: il programma; Apre a Città del Capo la 13/a edizione della più importante fiera d'arte africana.

Gallarate apre il Carnevale 2026: consegnate le chiavi della città a Re RisottoÈ entrato nel vivo il Carnevale 2026 di Gallarate con uno dei momenti più attesi e simbolici della tradizione cittadina: la consegna delle chiavi della città a Re Risotto, la maschera storica che ... varesenews.it

Città storica e città contemporanea, Firenze apre il dibattitoGiovedì prossimo alla Palazzina Reale una tavola rotonda sul destino della città europea tra identità, trasformazione e rigenerazione urbana. L'evento si aprirà con una lecture dell’architetto ... lanazione.it

Venezia FC apre un nuovo store ufficiale nel cuore della città, all’interno della Stazione di Venezia Santa Lucia. Uno spazio dedicato a chi arriva, a chi parte e a chi vuole portare con sé i colori del Club. All’interno sarà disponibile la collezione ufficiale 25/26, i - facebook.com facebook

Domani la Camera di commercio di Firenze apre le porte alla città per festeggiare il 256mo compleanno con un volume che racconta la sua lunga storia. Appuntamento giovedì 5 febbraio dalle 10.45 nel nostro auditorium. x.com