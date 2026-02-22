Anziana cade in un sentiero a Sgonico | intervengono i soccorsi sospetta frattura al femore

Una donna di 79 anni è caduta su un sentiero a Sgonico, probabilmente a causa di un terreno scivoloso, e si è ferita al femore. I soccorritori sono intervenuti prontamente per assisterla e valutare le sue condizioni. La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l’accaduto per capire cosa abbia causato la caduta. La sua situazione rimane sotto osservazione.

Intervenuti il soccorso alpino e il 118. È successo nella giornata di oggi, domenica 22 febbraio, dietro all’osteria Ai Pini Una donna di 79 anni cade su un sentiero, si procura una sospetta frattura a un femore e viene presa in carico dai soccorritori. È successo nel pomeriggio di oggi, domenica 22 febbraio, in un sentiero dietro l'osteria Ai Pini a Sgonico. I suoi familiari hanno attivato i soccorsi tramite il Nue112, quindi la Sores ha attivato la stazione di Trieste del soccorso alpino e l'ambulanza del 118. L’intervento lampo è durato dalle 16:30 alle 17:00. La donna è stata stabilizzata dal personale dell'ambulanza e adagiata nel materassino a depressione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

