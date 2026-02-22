Anticipazioni Verissimo del 22 febbraio gli ospiti di Silvia Toffanin | arrivano Stefania Sandrelli e Al Bano

Stefania Sandrelli e Al Bano partecipano a Verissimo del 22 febbraio, perché vogliono condividere i loro progetti futuri. Silvia Toffanin li intervista nel suo salotto televisivo, offrendo ai telespettatori dettagli esclusivi sulle loro carriere e vite personali. La puntata si concentra anche su ricordi e aneddoti, con un’attenzione particolare ai momenti più significativi dei due ospiti. L’appuntamento attira molti appassionati di cinema e musica italiana.

Dopo la puntata di ieri che ha visto tra i protagonisti Corinne Clery e Kaspar Capparoni, torna domenica 22 febbraio l’appuntamento con Verissimo, il salotto del weekend di Canale 5 curato da Silvia Toffanin. Protagonista della puntata una delle icone assolute del cinema italiano, Stefania Sandrelli, pronta a condividere i ricordi della sua lunga carriera e aneddoti della sua vita privata. Con lei numerosi altri ospiti come Al Bano, Noemi ed Evelina Sgarbi per una puntata, come sempre, da non perdere. Verissimo, le anticipazioni del 22 febbraio: arriva Stefania Sandrelli. Tra gli ospiti della puntata del 22 febbraio di Verissimo spicca senza dubbio la presenza di Stefania Sandrelli, pronta a ripercorrere una carriera lunghissima attraverso ricordi, incontri e piccoli retroscena che hanno segnato il suo percorso artistico. 🔗 Leggi su Dilei.it

Anticipazioni Verissimo, tutti gli ospiti del 21 febbraio di Silvia ToffaninIl 21 febbraio, Silvia Toffanin condurrà una nuova puntata di Verissimo su Canale5, portando in studio ospiti di diversi settori.

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026, Verissimo torna su Canale 5 con nuove interviste condotte da Silvia Toffanin.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Verissimo, ospiti e anticipazioni del weekend 21 e 22 febbraio; Segreti di famiglia 3, anticipazioni 22 febbraio: il corpo di Tugce; Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata di domenica 22 febbraio; Verissimo: ospiti e anticipazioni di sabato 21 e domenica 22 febbraio!.

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026Torna Verissimo con il doppio appuntamento del 21 e 22 febbraio 2026 su Canale 5: scopriamo gli ospiti protagonisti delle interviste. superguidatv.it

Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata di domenica 22 febbraioTra gli ospiti d'eccezione della puntata di oggi la cantante Noemi e il ballerino Andreas Muller, per raccontare la sua storia fatta di talento, amore e sacrifici. Segue l'intervista a Rita De ... corrieredellumbria.it

VERISSIMO - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA SABATO 21 FEBBRAIO 2026 SU CANALE 5 - facebook.com facebook

#verissimo, anticipazioni ospiti puntate 14 e 15 febbraio: da Melissa Satta a Rocco Casalino e il compagno Alejandro, tutti gli os... x.com